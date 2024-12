Anthony Davis anota 40 puntos y LeBron James 18 en su regreso y Lakers ganan a Grizzlies 116-110

El jugador de los Lakers de Los Ángeles LeBron James (23) hace una clavada ante la mirada del su compañero Anthony Davis (3) y los jugadores de los Memphis Grizzlies Jaren Jackson Jr. (13) y Jaylen Wells (0) durante la primera mitad de su partido de NBA, el domingo 15 de diciembre de 2024, en Los Ángeles. (AP Foto/Jessie Alcheh) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.