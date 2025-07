Anisimova sorprende a Sabalenka en Wimbledon y llega a su primera final de Grand Slam

Amanda Anisimova de EE.UU. celebra su victoria en el partido de semifinales individuales femeninos contra Aryna Sabalenka de Bielorrusia en el Campeonato de Tenis de Wimbledon en Londres, el jueves 10 de julio de 2025. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved