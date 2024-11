Andy Murray será el entrenador de Novak Djokovic en el Abierto de Australia

ARCHIVO - Foto del 29 de abril del 2017, el británico Andy Murray se estira para alcanzar la pelota en el duelo ante el austriaco Dominic Thiem en el Abierto de Barcelona. El sábado 23 de noviembre del 2024 se dio a conocer que Murray será entrenador de Novak Djokovic en el Abierto de Australia. (AP Foto/Manu Fernandez, Archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.