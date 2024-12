América vence al Monterrey se convierte en el primer tricampeón en la historia de torneos cortos

El portero del América, Luis Malagón, celebra el gol de su equipo ante el Monterrey en el partido por la final del torneo Apertura de México en Monterrey, México, el domingo 15 de diciembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El jugador de América, Richard Sánchez, celebra su gol ante el Monterrey en el partido por la final del torneo Apertura de México en Monterrey, México, el domingo 15 de diciembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El entrenador del Monterrey, Martín Demichelis, protesta al cuarto árbitro en el partido por la final del torneo Apertura de México en Monterrey, México, el domingo 15 de diciembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El jugador del América, Sebastián Cáceres, derecha, marca a Brandon Vázquez, del Monterrey, en el partido por la final del torneo Apertura de México en Monterrey, México, el domingo 15 de diciembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved