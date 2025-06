Alonso y McNeil conectan dos jonrones cada uno en la paliza de los Mets 13-5 sobre Rockies

Jeff McNeil, derecha, de los Mets de Nueva York, felicita a su compañero de equipo Pete Alonso mientras regresa al dugout después de batear un cuadrangular de dos carreras frente al abridor de los Rockies de Colorado, Chase Dollander, en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 8 de junio de 2025, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.