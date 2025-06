Alcaraz gana la final más larga de Roland Garros tras salvar 3 bolas de partido ante Sinner

La ceremonia previo al inicio de la final del Abierto de Francia entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, el domingo 8 de junio de 2025. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jannik Sinner devuelve ante Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Francia, el domingo 8 de junio de 2025, en París. (AP Foto/Aurelien Morissard) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Carlos Alcaraz golpea la pelota ante Jannik Sinner durante la final del Abierto de Francia, el domingo 8 de junio de 2025, en París. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Carlos Alcaraz besa el trofeo de campeón tras derrotar a Jannik Sinner en la final del Abierto de Francia, el domingo 8 de junio de 2025, en París. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved