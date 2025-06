Acto final de la NBA: dos equipos, un juego y un trofeo ¿Pacers o Thunder?

Tony Bradley (13), pívot de los Pacers de Indiana, mira a Isaiah Hartenstein (55), pívot del Thunder de Oklahoma City, tras una falta mientras el base Tyrese Haliburton (0) mira a Bradley durante la segunda mitad del Juego 6 de la serie de baloncesto de las Finales de la NBA, el jueves 19 de junio de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved