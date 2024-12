Activista saudí afirma que visitantes del Mundial 2034 vivirán en ‘una burbuja’ y no en la realidad

El príncipe heredero “realmente ha logrado crear esta burbuja donde la gente sólo ve entretenimiento y no ve la realidad en el terreno”, dijo al-Hathloul. “Nadie verá torturas en las prisiones y nadie verá ejecuciones. También tienes las cárceles llenas de gente sólo por tuits”.

Durante una opaca campaña de 15 meses para definir la sede, los funcionarios saudíes enfatizaron que el reino se está modernizando rápidamente y que ser anfitrión del certamen de fútbol más grande impulsará más cambios.

“Estamos muy orgullosos de la sociedad que somos hoy”, dijo el miércoles en Riad Hammad Albalawi, del equipo de la candidatura para la Copa del Mundo de 2034. Declaró que los objetivos del reino son “hacer ciudadanos globales y dar la bienvenida a invitados de todo el mundo”.

Solo Noruega, de las 211 federaciones miembro de la FIFA, se opuso a la forma en que se tomó la decisión para 2034 por aclamación el miércoles. Hace dos años, en la víspera del Mundial en Qatar, Infantino acusó a los europeos de hipocresía al dar lecciones morales a otras regiones y culturas.

El miércoles, la Asociación del Fútbol Inglés dijo que recibió promesas de los funcionarios saudíes antes de dar su apoyo.

“Nos aseguraron que están totalmente comprometidos a proporcionar un ambiente seguro y acogedor para todos los aficionados, incluidos los LGBTQ+”, añadió la FA en un comunicado.

Dos días antes de la votación, el primer ministro británico Keir Starmer se reunió con el príncipe Mohammed en Riad y dijo que Arabia Saudita era un socio clave en su “misión número uno” de crecimiento económico.

Starmer, quien es aficionado del Arsenal, dijo que esperaba ver un partido con el príncipe heredero en una futura visita a Londres.

“Hay algunos cambios”, dijo Al-Hathloul, quien puso como ejemplo más libertades para que las mujeres saudíes elijan qué vestir. "Pero no son institucionales, no son fundamentales y no son para todos”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press