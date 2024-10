A diferencia de años anteriores, Red Bull y Verstappen llegan a México con mucho en juego

Los pilotos de Red Bull Max Verstappen (izquierda) y Sergio Pérez asisten a un evento promocional en la Ciudad de México, el miércoles 23 de octubre de 2024, previo al Gran Premio de México. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El piloto mexicano de Red Bull Sergio Pérez muestra su casco durante evento promocional en la Ciudad de México, el miércoles 23 de octubre de 2024, previo al Gran Premio de México. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El piloto mexicano de Red Bull Sergio Pérez sostiene una bandera de México durante su conferencia de prensa antes del Gran Premio de México el miércoles 23 de octubre del 2024. (AP Foto/Moises Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.