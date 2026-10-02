Denunciante de violación en Cornell fue “defraudada” por la policía y el fiscal: gobernadora de NY

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul habla en una conferencia de prensa con la fiscal general del estado, Letitia James, el viernes 2 de octubre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Hochul señaló en una conferencia de prensa que decidió designar a la fiscal general Letitia James como fiscal especial para que asuma el caso tras conocer “detalles preocupantes” sobre cómo las autoridades han manejado hasta ahora las denuncias de la mujer, incluido el hecho de que el fiscal de distrito cerrara el caso sin que nadie entrevistara a la denunciante ni a ninguna otra persona involucrada en el presunto ataque.

“¿En qué mundo el fiscal de distrito ni siquiera la entrevista a ella, o a cualquier otra persona involucrada, o siquiera solicita la transcripción completa?”, cuestionó Hochul. “Esta mujer, esta joven, ya había soportado algo absolutamente indecible. Y luego, a cada paso, fue defraudada por personas e instituciones con la obligación de protegerla”.

También arremetió contra el Departamento de Policía de la Universidad de Cornell por no transmitir plenamente el relato de la mujer a los fiscales.

“Después de que esta joven se presentó, habló con la policía. Se sentó durante horas y les contó exactamente lo que le ocurrió. Y, según nuevos reportes, no pudo haber sido más clara al afirmar que estaba 100% segura de que había sido violada”, dijo la gobernadora demócrata. “Sin embargo, de manera sorprendente, esas palabras nunca aparecieron en el informe que la policía de Cornell envió a los fiscales”.

Hochul indicó el jueves que designó a James para supervisar el caso porque había perdido la confianza en la capacidad del fiscal de distrito local para manejarlo.

James no dijo cuánto podría durar su investigación, pero afirmó que tomará algo de tiempo y no se apresurará, ya que todo neoyorquino “merece saber que, cuando denuncia un delito, será investigado de manera completa y justa, que será visto y escuchado”.

“Revisaremos los hechos, reuniremos pruebas, entrevistaremos a testigos y, si corresponde, impulsaremos procesamientos”, declaró James. “Sé que ustedes quieren respuestas. Yo también. Una investigación integral de esta naturaleza lleva tiempo, pero mi oficina está comprometida a llevarla hasta el final”.

La investigación se cerró inicialmente sin cargos en 2024.

El mes pasado, la mujer presentó una demanda y el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, reabrió la investigación. Desde entonces, ha sido bombardeado con críticas de que abandonó la investigación original con demasiada rapidez.

Van Houten ha defendido su decisión de no iniciar un proceso legal, sosteniendo que una declaración jurada de la mujer preparada por la policía no incluía sus acusaciones de que fue drogada contra su voluntad, incapacitada más allá de la capacidad de consentir y forzada a tener relaciones sexuales.

El fiscal no respondió el jueves ni el viernes a mensajes en los que se solicitaban comentarios.

La fiscal general determinará si existen pruebas suficientes para presentar cargos, dijo Hochul.

“La joven en el centro de este caso merece saber que se examinará cada hecho y se buscará justicia”, dijo el jueves en un comunicado.

El impacto del caso se extiende más allá de Cornell

El caso ha sacudido a la escuela, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, y ha planteado preguntas sobre su respuesta y sobre el problema más amplio de cómo se manejan las agresiones sexuales en los campus universitarios.

La mujer, identificada únicamente como Jane Doe en documentos judiciales, le dijo a la policía del campus en noviembre de 2024 que fue agredida sexualmente, y luego lo habló con los investigadores internos de la universidad como parte del proceso disciplinario de Cornell.

En la demanda contra siete miembros de la fraternidad, la universidad, la fraternidad Chi Phi y otros se alega que le suministraron drogas y alcohol, y luego fue sometida a actos sexuales por un grupo de hombres mientras estaba parcial o totalmente incapacitada. Según la demanda, uno de los hombres envió un mensaje en redes sociales a otros miembros de la fraternidad alertándolos de lo ocurría e invitando a personas a participar.

Los abogados de dos de los hombres a quienes ella demanda han negado haber participado en una agresión sexual. Uno dijo que su cliente no tocó a la mujer. Los intentos de contactar a los otros hombres o a sus representantes para solicitar comentarios no han tenido éxito.

Autoridades dicen que las leyes de agresión sexual de Nueva York necesitan actualizarse

Hochul también respaldó propuestas para cambiar un elemento de la ley de Nueva York que, durante mucho tiempo, ha hecho que resulte más difícil procesar a personas que han tenido relaciones sexuales con alguien que voluntariamente se intoxicó hasta el punto de que su capacidad de consentir quedó comprometida.

Según la ley, los cargos por violación generalmente deben implicar fuerza o una negativa clara a tener relaciones sexuales, a menos que la víctima esté físicamente indefensa por estar inconsciente, o mentalmente incapacitada por haber sido drogada sin su consentimiento. Nueva York es uno de 19 estados con leyes de ese tipo.

“Si alguien está demasiado intoxicado para consentir, no debería importar si eligió consumir drogas o alcohol. La intoxicación voluntaria no es una licencia para la agresión sexual ni para una violación tumultuaria, punto”, afirmó la gobernadora.

En el pasado, gobernadores de Nueva York han recurrido a fiscales generales para supervisar casos importantes.

En 2018, el entonces gobernador Andrew Cuomo designó a la entonces fiscal de distrito del condado de Nassau, Madeline Singas, como fiscal especial para investigar a Eric Schneiderman, quien renunció como fiscal general de Nueva York después de que varias mujeres lo acusaran de propinarles bofetadas violentas, estrangulamiento y otros abusos.

En 2021, James supervisó una investigación no penal sobre acusaciones de acoso sexual contra el entonces gobernador Andrew Cuomo, lo que llevó a su renuncia. Cuomo inicialmente intentó elegir quién dirigiría la investigación sobre las acusaciones. Luego permitió que James eligiera a dos abogados independientes para dirigirla en su lugar.

La oficina de James también realiza otros trabajos penales y tiene la facultad, según la ley estatal, de investigar toda muerte relacionada con las fuerzas del orden en el estado. Pero, por lo general, no puede iniciar investigaciones penales sin una remisión de un fiscal de distrito local, la gobernadora o una agencia estatal, o sin un nombramiento como el que Hochul hizo el jueves.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP