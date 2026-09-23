Dengue en Perú se eleva hasta 79% en medio del alza de la temperatura causada por fenómeno El Niño

Compartir en:









“Si la temperatura permanece largo tiempo elevada ese es el ambiente específico que requiere el Aedes aegypti (mosquito transmisor del dengue) para multiplicarse y contagiar a las personas”, dijo a la televisora local N César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud.

Los casos de dengue en Perú sumaron más de 55.000 hasta el 12 de septiembre, lo que representa un aumento de 79% en comparación con el mismo periodo de 2025. En zonas endémicas como la región Piura, que históricamente suele inundarse y recibir fuertes lluvias, los casos de dengue aumentaron 350%.

El Niño de 2026 está provocando temperaturas excepcionalmente altas debido al calentamiento anómalo del Pacífico. Las autoridades prevén temperaturas “muy superiores” a las habituales y estiman que el evento alcanzará magnitud extraordinaria entre septiembre y enero de 2027.

Según un reporte de septiembre de la Organización Panamericana de la Salud, los efectos de El Niño “han trascendido el ámbito climático generando consecuencias importantes para la salud pública” en las Américas, incluidas enfermedades transmitidas por vectores y afectación de los servicios de salud. El reporte menciona que en El Niño de 2023-2024 hubo una “transmisión récord de dengue”.

Munayco indicó que otro problema en Perú es la falta de agua. "Si no la tienen 24 horas” deben almacenarla en recipientes donde los mosquitos colocan sus huevos, agregó. El agua por las lluvias de El Niño también queda almacenada en neumáticos o latas abandonadas donde los mosquitos también depositan sus huevos.

Desde 2024 Perú mantiene programas de vacunación contra el dengue para la población de entre 10 y 20 años de siete regiones endémicas. En 2025 se aplicaron más de 404.000 dosis, según datos oficiales disponibles.

FUENTE: AP

Compartir en:







