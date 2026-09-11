Del Potro sigue disfrutando del US Open, ahora como comentarista desvelado

ARCHIVO - Foto del 8 de febrero del 2022, el argentino Juan Martín Del Potro saluda antes del encuentro ante Federico Delbonis en el Abierto de Argentina. (AP Foto/Gustavo Garello, Archivo) AP

El ganador de la edición de 2009, cuando venció a Roger Federer en la final para privar al astro suizo de un sexto título consecutivo en Flushing Meadows, ahora trabaja como analista de ESPN Latinoamérica para la recta final del torneo.

“Es un sitio muy especial para mí", expresó el argentino en una entrevista con un grupo pequeño de reporteros. "Me tratan como el campeón que fui y eso me hace sentir muy bien”.

Su primer día en su nueva faceta fue extenuante, con los partidos de cuartos de final del cuadro masculino: primero la victoria de Frances Tiafoe sobre Alex Michelsen, seguida por el triunfo de Ben Shelton ante Carlos Alcaraz que fijó el récord del final más tardío en la historia del torneo al acabar a las 3:33 de la madrugada del miércoles.

“Obviamente, no tengo la experiencia y no es nada fácil, pero lo estoy disfrutando mucho”, dijo del Potro. “Mi primer día acabó a las 4 de la mañana”.

Aquella consagración en Flushing Meadows cuando tenía 20 años insinuaba más conquistas en las grandes citas. No fue así, en medio de un calvario de lesiones: se sometió a tres cirugías de la muñeca derecha y una en la izquierda, así cuatro cirugías en su rodilla derecha entre 2019 y 2021.

Acabó retirándose en 2022, con 33 años, poniendo fin a una carrera que incluyó un par de medallas en los Juegos Olímpicos, bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016.

“Me muevo mejor porque no hago tanto esfuerzo”, contó. “Es la única forma que he encontrado de llevar el día a día sin dolor. Antes, para estar en exhibiciones o en clínicas, necesitaba infiltrarme o tomar antiinflamatorios, y tuve que parar porque eso me hacía estar mal estos últimos años. Tal y como estoy ahora, puedo disfrutar aún más de la vida”.

El consejo a Alcaraz

Esa experiencia con las lesiones es algo que ha transmitido a Alcaraz, con quien mantuvo una charla durante la final de la Copa del Mundo de fútbol en julio.

Alcaraz reapareció en el US Open después de alejarse del circuito durante más de cuatro meses y medio debido a una lesión en la muñeca derecha. El español —ya dueño de siete títulos de Grand Slam con 23 años —evitó pasar el quirófano y optó por un tratamiento conservador en la muñeca derecha, alejándose del circuito durante más de cuatro meses y medio. De por medio se perdió los dos majors previos, Roland Garros y Wimbledon.

Del Potro alabó lo hecho por Alcaraz al evocar las decisiones que él mismo tomó cuando empezó a sufrir molestias.

Alcaraz había dicho antes de volver al circuito que no lo hubiera hecho si no podía jugar a su nivel habitual y lo plasmó al decir antes de su debut que “Vamos a ver al Carlitos de la manera que siempre ha jugado”.

En su opinión, Alcaraz y el actual número uno Jannik Sinner —ausente de este US Open por una lesión en la rodilla derecha— pueden darse el lujo de apartarse por el amplio margen de puntos que les separa del resto.

“Cuando me lo crucé, le dije a Carlitos que siguiera por ese camino (conservador), que no se tocase la muñeca”, señaló Del Potro. “Mi error no fue querer parar porque todos los torneos estaba peleando por el ranking... Carlitos tomó una buena decisión, su muñeca le respondió muy bien. Hablé con él y estaba contento. Ustedes lo vieron, salió de la cancha sonriendo y disfrutó un partidazo con Shelton”.

“Yo creo que lo que hice era lo que tenía que hacer. Si elegía un tratamiento conservador, perdía mucho ranking”, reflexionó Del Potro. “Hoy, con mi película terminada, es una película especial por las decisiones que tomé a lo largo de mi carrera. Siempre fui Top 10 y yo no quería perder eso porque nadie garantiza que se va a regresar a ese lugar".

La sequía estadounidense

Se ha completado 90 majors desde que Andy Roddick venció a Juan Carlos Ferrero en la final de 2004 en Flushing Meadows. Ningún otro jugador de Estados Unidos ha podido ganar el torneo en su casa o en ninguno de los otros tres grandes.

Salvo Del Potro en el US Open de 2009 y el también argentino Gastón Gaudio en el Roland Garros de 2004, todos los campeones han sido europeos.

Tiafoe o Shelton, que se cruzan en las semifinales del US Open la noche del viernes, pueden acabar con la sequía de los tenistas locales en la rama masculina.

“Ustedes se saben la historia, fue la era de los Tres Grandes (Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic), algo inigualable. Pero el tenis estadounidense tiene el potencial para romper esto. Ahora tienen muchísimos jugadores buenos, con el potencial de campeón de Grand Slam, y creo sinceramente que Tiafoe o Shelton pueden hacerlo".

El futuro del tenis de Sudamérica

Es probable que Arabia Saudí será sede de un nuevo torneo de la serie Masters de la ATP, la primera adición a la categoría principal el circuito de tenis masculino desde su fundación hace 35 años. Ese certamen posterior al Abierto de Australia, algo que supondría una serie amenaza a la gira sudamericana, con torneos en Argentina, Brasil y Chile.

Del Potro confía que Sudamérica seguirá teniendo presencia en el calendario.

“El tenis en Sudamérica es algo único. Tenemos pasión por este deporte", dijo. Tenemos a Joao Fonseca (el brasileño está 26to en el ranking), abriéndose camino hacia la cima, representando a nuestro tenis sudamericano".

"Sé que muchos otros países quieren formar parte del futuro, pero Sudamérica tiene ese potencial, esa pasión, y eso nadie podrá matarlo”, añadió.

La presión sobre Fonseca

Fonseca, de 20 años y actual número 26 del ranking, es el proyecto más promisorio surgido en Sudamérica en tiempos recientes.

Una lesión abdominal provocó su baja del US Open. Su campaña en los majors tuvo como punto destacado avanzar hasta los cuartos de final de Roland Garros, donde eliminó a Djokovic en la tercera ronda.

Pero se le pide más.

“Brasil y Argentina son países que demandan mucho, pero ponen mucha presión en los jóvenes. Creo que Fonseca lo presionan porque tiene el talento y el potencial para estar bien arriba", comentó Del Potro.

"Brasil está deseando mucho tener otro Guga (Gustavo Kuerten), otro jugador que gane un Grand Slam, que pueda competir con Alcaraz y Jannik. Él tiene que aprender a manejar eso. Todavía es muy joven (20 años). Antes el tenis, a los 30 o 32 años, se acababa. Ahora los jugadores pueden llegar a los 40, Tiene 20 años de carrera si está saludable. Tiene tiempo”.

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FUENTE: AP