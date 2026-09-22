De La Cruz se acerca al 30-30 y Williamson lanza seis entradas en blanqueada 4-0 de Rojos a Bravos

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El tercera base de los Rojos de Cincinnati, Eugenio Suárez (28), y el campocorto Elly De La Cruz (44) disputan un elevado bateado por Ozzie Albies, de los Bravos de Atlanta, durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el martes 22 de septiembre de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

De La Cruz robó su base número 29 en la primera entrada y abrió el marcador con su 28mo cuadrangular en la tercera. Sumó además un sencillo impulsor en la séptima.

Dane Myers y el venezolano Eugenio Suárez también conectaron jonrones por Cincinnati. Fue el jonrón número 350 de Suárez en su carrera.

El toletero venezolano Ronald Acuña Jr. salió del juego en la tercera entrada después de batear una bola de foul que le pegó en la pierna izquierda. Cayó con una gran mueca de dolor, salió cojeando del círculo de bateo y volvió a caer de rodillas mientras era atendido por el mánager Walt Weiss y un preparador físico durante varios minutos.

Las radiografías fueron negativas y Acuña fue catalogado como día a día, un gran alivio para los Bravos con los playoffs a solo una semana.

Williamson (5-4) permitió apenas tres hits, sin bases por bolas y con dos ponches en su actuación de 68 lanzamientos. No dejó que ningún corredor pasara de la primera base, una actuación poco probable de un lanzador que en gran medida ha tenido dificultades durante una temporada marcada por las lesiones y que trabajó desde el bullpen en sus últimas tres apariciones con los Rojos, últimos en la tabla.

Brock Burke, Tejay Antone y Emilio Pagán lanzaron una entrada en blanco cada uno para completar la labor en un juego de siete hits.

___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP