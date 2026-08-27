De corazones afligidos a llaves perdidas, griegos hornean pasteles para un santo que concede deseos

El padre Nikolaos Vlavianos al lado de un ícono de San Fanourios en la iglesia de San Fanourios en Atenas, Grecia, el 25 de agosto del 2026. (AP foto/Thanassis Stavrakis) AP

Miles de peregrinos acudieron el miércoles por la noche y el jueves en la Iglesia de San Fanourios, a 10 kilómetros (6 millas) al noroeste de Atenas, con sus ofrendas horneadas. Buscaban consuelo por distintas formas de pérdida: llaves extraviadas, una pareja distanciada, el valor para afrontar una prueba, y más.

Los sacerdotes bendijeron los pasteles de los suplicantes, quienes luego los compartieron con otros feligreses por la festividad de San Fanourios, que culmina el jueves.

Entre quienes llegaron estaba Maria Chanioti, de 66 años. Asiste a los oficios dedicados al santo patrono de lo perdido y encontrado desde su juventud.

“La gente acude a él para pedir ayuda con el dolor en el corazón. Pero San Fanourios es generoso. Ayuda a la gente”, declaró Chanioti en la cocina de sus padrinos, a unas pocas cuadras de la Iglesia de San Fanourios, mientras batía los ingredientes del pastel.

Preparó su pastel como su familia siempre lo ha hecho: con jugo de naranja recién exprimido y una pizca de nuez moscada, frente a un icono del santo y una sencilla vela de vigilia.

Los deseos transmitidos a Fanourios van más allá de una simple costumbre: la petición de cada año se hace con sinceridad y por lo general no se comparte ni siquiera con los seres queridos.

Chanioti contó que, en el pasado, sus amigas han pedido un nieto o que familiares jóvenes terminen la escuela con buenas calificaciones. La pérdida se entiende de manera amplia, e incluye aquello que falta en la vida de una persona.

“Las cosas importantes en la vida son el amor, la comprensión, tener optimismo y estar libre de tristeza”, manifestó. “Eso es más importante que el dinero”.

Los santos ortodoxos son considerados compañeros espirituales: modelos de valentía y fe que canalizan la oración y brindan protección. San Nicolás tradicionalmente vela por marineros y pescadores; los fieles elevan oraciones a Santa Paraskevi por dolencias oculares.

Fanourios (se pronuncia fa-NÚ-ri-os) es conocido como “El Revelador”. También es el santo patrono de la ciudad principal de Rodas, la isla griega donde se descubrió hace más de 500 años un icono que lo representa sufriendo como mártir cristiano. Las celebraciones en su honor se realizan sobre todo en Grecia y Chipre.

Un pastel digno de un santo

Cada familia griega tiene su propia receta del pastel —llamado fanouropita— y los sacerdotes bendicen todas las versiones. Pero la Iglesia de San Fanourios ofrece algunos consejos culinarios:

1. 4 tazas de harina leudante o equivalente.

2. 1 cucharadita de canela.

3. 1 taza de aceite vegetal.

4. 1 taza, más 2 cucharadas de azúcar.

5. 12 cucharadas de jugo de naranja

6. 1/2 taza de agua.

7. Agregue ralladura de limón al gusto.

8. 1/2 taza de pasas rubias, más 1/2 taza de pasas negras.

9. 1/2 taza de nueces picadas en trozos grandes.

10. Mezcle la harina y la canela en un bol. En un bol aparte, bata con un batidor el aceite, el azúcar, el jugo de naranja, el agua y la ralladura de limón durante unos minutos. Agregue la mezcla de harina, las pasas y las nueces a la mezcla líquida y revuelva bien. Engrase con aceite un molde para hornear de 12½ pulgadas de ancho y espolvoree ligeramente con harina, sacudiendo el exceso.

11. Vierta la masa en el molde y hornee a 170-180 grados Celsius (unos 350 Fahrenheit) durante 45 minutos. Una vez frío, espolvoree con azúcar glas si lo prefiere y corte en cuadrados. El pastel se disfruta mejor después de 24 horas.

Una fe construida sobre “momentos de revelación”

El padre Nikolaos Vlavianos saludó a los feligreses y bendijo sus pasteles en la Iglesia de San Fanourios el miércoles por la noche, donde miles se congregaron alrededor de mesas al aire libre dispuestas para la ceremonia y asistieron a una feria parroquial en la que vendedores ofrecían juguetes, ropa y carne a la parrilla.

La mayoría mantiene sus deseos en privado, aunque el padre Nikolaos ha escuchado de todo, desde enfermedades y bancarrota hasta problemas para estacionar y malas rachas en el fútbol. Sostiene que afrontar la pérdida en la iglesia brinda a los fieles claridad moral y una fe firme.

“Si alguien reza para ganar la lotería, eso no tiene ningún beneficio espiritual y no lleva a ninguna parte”, indicó el sacerdote.

“Los momentos de revelación —los cotidianos y los extraordinarios— a menudo se racionalizan o se descartan como coincidencia. Pero aun así nos hablan. La verdadera pregunta es: ¿Qué experiencia tendremos? ¿Qué tan abiertos y receptivos estamos a vivir un milagro, a aprovechar una oportunidad para acercarnos un poco más a Cristo?”.

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El videoperiodista Lefteris Pitarakis contribuyó con esta nota

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP