Davante Adams brilla sin Puka Nacua y guía a los Rams a una paliza 28-6 sobre Giants

El receptor abierto de los Los Angeles Rams, Davante Adams (17), responde preguntas tras un partido de fútbol americano de la NFL contra los New York Giants en Inglewood, California, el lunes 21 de septiembre de 2026. (Foto AP/Katie Chin) AP

Davante Adams es un veterano inteligente que no acapara titulares como su compañero All-Pro, pero aun así sigue siendo uno de los mejores receptores de pases y corredores de rutas de la NFL en su décimo tercer temporada.

Y con Nacua fuera por lesión el lunes, Adams y Matthew Stafford ofrecieron una actuación que le recordó a todo el mundo que los Rams (1-1) todavía tienen los recursos para ser el equipo que todos esperan que sean.

“Era importante permitir que tus grandes jugadores generen un cambio positivo. Me pareció clave involucrar (a Adams) temprano”, indicó el martes el entrenador Sean McVay. “Luego, obviamente, lo que él y Matthew hicieron es un enorme mérito de esos muchachos. Hizo algunas recepciones excelentes, muy disputadas. Me pareció que corrió buenas rutas y se separó. El grado de dificultad de algunos de los lanzamientos y recepciones que esos muchachos hicieron...”.

En efecto, Adams tuvo ocho recepciones para 195 yardas y dos touchdowns en la paliza 28-6 de los Rams sobre los Giants de Nueva York, pero esas cifras llamativas cuentan solo una parte de la historia.

Varias de las recepciones de Adams fueron maravillas de altísimo grado de dificultad, desde su salto para atrapar con ambas manos y sin perder el paso en su primer touchdown hasta su excepcional lectura y desplazamiento ante la cobertura profunda para una ganancia de 64 yardas más adelante en el partido. Fue incluso mejor en el tercer cuarto, cuando se detuvo a la perfección para un pase al hombro exterior de Stafford y, dos minutos después, añadió una larga recepción pisando la línea con la punta del pie junto a la banda de los Rams.

"Salimos agresivos, simplemente tirándonos el lance. (Stafford) tiene una manera de manipular a las defensas, y eso se lo hace más fácil a todos los nuestros”, comentó Adams.

Adams estuvo tan apagado como el resto de la ofensiva en la vergonzosa derrota de los Rams para abrir la temporada en Australia, con apenas tres recepciones —dos en los minutos finales— para 26 yardas en su derrota por 20 puntos ante los 49ers. Pero con Nacua fuera por una lesión de cadera, Adams dio un paso al frente.

Los Rams también estuvieron sin el ala defensiva All-Pro Myles Garrett, pero Byron Young ocupó ese vacío con cinco tacleadas, una captura y tres golpes al quarterback. Participó en la tacleada que envió a Jaxson Dart a la banda por una lesión de rodilla, y después encabezó el esfuerzo para frenar a Jameis Winston.

“Me pareció que hicimos un gran trabajo aplicando presión de manera constante. Me pareció que nuestra línea frontal estuvo muy activa. Me encantó la forma en que jugaron nuestros extremos y nuestra línea interior”, señaló McVay

Esa línea interior ahora incluye a Aaron Donald, quien tuvo tres tacleadas y una presión en su primera acción en la NFL en 32 meses. Donald espera tener un impacto mayor cuando esté completamente a ritmo.

"Siempre hay margen para mejorar, pero tuvimos un buen comienzo”, afirmó Donald.

Qué funciona

La respuesta mental de los Rams tras ser arrollados en Melbourne fue prácticamente perfecta. McVay no le dio demasiadas vueltas a sus planes de juego en ninguno de los dos lados del balón, y sus jugadores asumieron el foco del horario estelar ante un animado equipo de los Giants. La siguiente tarea es encontrar sostenibilidad en esta montaña rusa de septiembre.

“Había un sentido de urgencia que era necesario. Lo importante es que, después de responder bien, ¿cómo mantienes ese mismo sentido de urgencia? Porque la naturaleza humana te dice que respires un poco. No podemos permitirnos eso”, manifestó McVay.

Necesita ayuda

Los Rams han sido de manera constante uno de los equipos con menos castigos en la NFL bajo McVay, pero contra los Giants recibieron seis pañuelos para 50 yardas, y pudo haber sido más. La ofensiva, la defensa y los equipos especiales fueron responsables.

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FUENTE: AP