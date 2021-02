María Elvira condena al régimen por envenenar perros de animalista en Cuba

“En la Cuba de Castro, incluso aquellos que se atreven a hablar sobre los derechos de los animales y el bienestar de los animales son perseguidos sin descanso”, escribió Salazar en su cuenta de la red social de Twitter.

La representante republicana se refirió en su publicación a la activista Leydi Laura Hernández, cuyos perros fueron envenenados “por agentes de Seguridad del Estado de Castro. ¡Absolutamente vergonzoso!”, agregó.

La denuncia de Salazar tuvo lugar luego de que la congresista compartiera un tuit del periodista y director de YucaByte Norges Rodríguez, quien había publicado un video de ADN Cuba en el que Leydi Laura denuncia lo sucedido.

Según la joven, el día antes de que sus animales fueran envenenados, a través de un perfil falso en redes sociales fue amenazada con el macabro hecho.

“Hoy cuando me levanté había una perrita muerta, y ahora el veterinario está tratando de atender a otra, pero también esta muriendo”, dijo con la voz entrecortada. “Yo no puedo más, de corazón, ellos son como si fueran mi familia. Ya no sé que hacer, tengo mucho miedo de que lo sigan haciendo”, lamentó.

Leidy Laura Hernández es propietaria y fundadora del primer refugio de animales de la ciudad de Santa Clara y uno de los primeros en la región central de la isla, y a través de su grupo en Facebook, Grupo de Rescate Animal, ella y su esposo coordinan iniciativas a favor del cuidado y la protección de los animales.

Los activistas denuncian las medidas gubernamentales y abusos orquestados desde instituciones oficialistas, que afectan el bienestar animal, por lo que han sido amenazados y hostigados en varias ocasiones, resultando esta la más fatal.