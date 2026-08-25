Cuatro niños entre las 27 víctimas de más reciente ola de violencia étnica en Sudán

La matanza fue perpetrada por el grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (MLPS-N) en Qardud y Abu Hamama, zonas habitadas por la tribu Otoro en Kordofán del Sur, indicó la Red de Médicos de Sudán.
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EL CAIRO (AP) — Cuatro niños figuraban entre al menos 27 personas asesinadas en los más recientes enfrentamientos étnicos en el sur de Sudán, informó un grupo médico local el martes.
La matanza fue perpetrada por el grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (MLPS-N) en Qardud y Abu Hamama, zonas habitadas por la tribu Otoro en Kordofán del Sur, indicó la Red de Médicos de Sudán.
Hace poco estallaron intensos combates entre fuerzas vinculadas al (MLPS-N) y la tribu Otoro, un grupo minoritario en las montañas Nuba de Kordofán del Sur.
El enfrentamiento étnico, que se originó por disputas de tierras, añade otra capa a la guerra civil del país, que estalló en abril de 2023 entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Los ataques han obligado a muchas personas a huir hacia Abu Hitan, una aldea cercana, y hacia Kadugli, la ciudad más grande de Kordofán del Sur, indicaron los médicos.
“Atacar a civiles desarmados, incluidas mujeres y niños, por motivos étnicos constituye una violación explícita del derecho internacional humanitario”, señaló la Red de Médicos de Sudán en un comunicado en Facebook.
El grupo humanitario instó a la comunidad internacional a ejercer presión sobre la dirigencia del MLPS-N para detener los ataques contra civiles, y apuntó que también hubo mujeres entre los heridos en los atentados más recientes.
El MLPS-N es una facción escindida del MLPS, el partido gobernante del vecino Sudán del Sur. Su líder, Abdel Aziz al-Hilu, ha alineado a sus combatientes con las FAR y se ha sumado a las filas del gobierno paralelo encabezado por las FAR.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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