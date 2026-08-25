Cuatro niños entre las 27 víctimas de más reciente ola de violencia étnica en Sudán

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La matanza fue perpetrada por el grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (MLPS-N) en Qardud y Abu Hamama, zonas habitadas por la tribu Otoro en Kordofán del Sur, indicó la Red de Médicos de Sudán.

Hace poco estallaron intensos combates entre fuerzas vinculadas al (MLPS-N) y la tribu Otoro, un grupo minoritario en las montañas Nuba de Kordofán del Sur.

El enfrentamiento étnico, que se originó por disputas de tierras, añade otra capa a la guerra civil del país, que estalló en abril de 2023 entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Los ataques han obligado a muchas personas a huir hacia Abu Hitan, una aldea cercana, y hacia Kadugli, la ciudad más grande de Kordofán del Sur, indicaron los médicos.

“Atacar a civiles desarmados, incluidas mujeres y niños, por motivos étnicos constituye una violación explícita del derecho internacional humanitario”, señaló la Red de Médicos de Sudán en un comunicado en Facebook.

El grupo humanitario instó a la comunidad internacional a ejercer presión sobre la dirigencia del MLPS-N para detener los ataques contra civiles, y apuntó que también hubo mujeres entre los heridos en los atentados más recientes.

El MLPS-N es una facción escindida del MLPS, el partido gobernante del vecino Sudán del Sur. Su líder, Abdel Aziz al-Hilu, ha alineado a sus combatientes con las FAR y se ha sumado a las filas del gobierno paralelo encabezado por las FAR.

_________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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