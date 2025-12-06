Cronología del aumento de la presencia militar de EEUU cerca de Venezuela y ataques a barcos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una espada ceremonial que se dice que perteneció al héroe independentista Simón Bolívar durante una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el 25 de noviembre de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

La amplia presencia militar estadounidense, la más grande en América Latina en décadas, está alimentando las especulaciones acerca de cómo podrían emplearse esas fuerzas. Trump ha dicho que los ataques terrestres están al caer, sin ofrecer detalles sobre el lugar donde se producirían.

Su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, ha insistido en que el verdadero propósito de las operaciones militares de Washington es obligarlo a dejar el cargo.

La Casa Blanca dice que el ejército ha matado al menos a 87 personas en 22 ataques conocidos en el Caribe y el Pacífico oriental desde principios de septiembre. Trump ha justificado las operaciones como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y afirmó que el país está inmerso en un "conflicto armado" con los cárteles.

A medida que el número de ataques ha aumentado sin que haya una declaración de guerra del Congreso, los legisladores han cuestionado la justificación legal del operativo.

Tras reportes de que el primer ataque incluyó otro posterior para matar a dos sobrevivientes, el Congreso ha comenzado a investigar la campaña. Recientemente, los legisladores convocaron al comandante de la Marina que supervisó las operaciones para una reunión informativa clasificada.

A continuación, una cronología de las acciones militares de Estados Unidos, las preocupaciones de algunos legisladores y la respuesta de Venezuela:

20 de enero

Trump firma una orden ejecutiva que allana el camino para que las organizaciones criminales y los cárteles del narcotráfico sean designados como “organizaciones terroristas extranjeras”. Una de ellas es Tren de Aragua, una banda callejera venezolana.

La comunidad de inteligencia estadounidense ha cuestionado la afirmación central de Trump de que el gobierno de Maduro está cooperando con Tren de Aragua y orquestando el tráfico de drogas y la migración ilegal hacia Estados Unidos.

20 de febrero

La Casa Blanca designa formalmente a ocho organizaciones criminales latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras.

Esa denominación suele reservarse para grupos como Al Qaeda o Estado Islámico, que usan la violencia con fines políticos, no para redes criminales con fines lucrativos.

19 de agosto

El ejército de Estados Unidos despliega tres destructores con misiles guiados en aguas cercanas a Venezuela.

La fuerza naval en el Caribe crece en cuestión de semanas para incluir tres barcos de asalto anfibio y otros buques, con unos 6.000 marineros y marines y una variedad de aeronaves.

Estados Unidos despliega aviones de combate F-35 en Puerto Rico en septiembre, mientras que un submarino de la Marina que transporta misiles de crucero opera frente a Sudamérica.

2 de septiembre

Estados Unidos lleva a cabo su primer ataque contra lo que Trump dice era un buque que transportaba drogas, que zarpó de Venezuela y estaba operado por Tren de Aragua.

El mandatario afirma que las 11 personas a bordo fallecieron y publica un breve video de una pequeña embarcación que parece explotar en llamas.

10 de septiembre

En una carta a la Casa Blanca, senadores demócratas señalan que el gobierno no ha proporcionado “ninguna justificación legal legítima” para el ataque.

El senador de Rhode Island Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, dice en un discurso esa semana que el ejército no está “autorizado a dar caza a presuntos delincuentes y matarlos sin juicio”.

15 de septiembre

El ejército estadounidense lleva a cabo su segundo ataque contra un presunto barco de narcotraficantes y mata a tres personas.

Preguntado acerca de las pruebas que tenía Estados Unidos de que el buque transportaba drogas, Trump dijo a reporteros que había grandes bolsas de cocaína y fentanilo esparcidas por el océano. Sin embargo, ni el ejército ni la Casa Blanca hicieron públicas las imágenes descritas por el presidente.

19 de septiembre

Trump dice que el ejército llevó a cabo su tercer ataque letal contra una presunta embarcación de contrabando de drogas. Según el mandatario, en el operativo fallecieron tres personas y la inteligencia “confirmó que el barco traficaba con narcóticos ilegales”.

Varios senadores y grupos de derechos humanos continúan cuestionando la legalidad de los ataques, describiéndolos como un posible abuso de la autoridad ejecutiva.

2 de octubre

Trump declara a los cárteles de la droga como combatientes ilegales y dice que Estados Unidos se encuentra ahora en un “conflicto armado” con ellos, según un memorando de su gobierno obtenido por The Associated Press.

El documento parece representar una declaración extraordinaria de los poderes bélicos presidenciales y suscita las críticas de algunos legisladores, incluido el senador republicano de Kentucky Rand Paul.

3 de octubre

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dice que ordenó un cuarto ataque contra una pequeña embarcación a la que acusa de transportar drogas. Indica que murieron cuatro hombres, pero no ofrece detalles sobre quiénes eran o a qué grupo pertenecían.

8 de octubre

Los republicanos del Senado votan en contra de una ley que habría obligado al presidente a solicitar la autorización del Congreso antes de realizar nuevos ataques militares. El resultado de la votación siguió la disciplina de partido, con 48 votos a favor y 51 en contra.

14 de octubre

Trump anuncia el quinto ataque contra un pequeño barco acusado de transporte de narcóticos e indica que la operación dejó seis muertos. De acuerdo con el presidente, la inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas en una conocida ruta del narcotráfico.

15 de octubre

Trump confirma que ha autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela y sostiene que está considerando realizar operaciones terrestres en el país.

Se niega a decir si la CIA tiene autoridad para tomar medidas contra Maduro.

16 de octubre

El almirante de la Marina que supervisa las operaciones militares en la región anuncia que se retirará en diciembre.

El almirante Alvin Holsey asumió el mando del Comando Sur de Estados Unidos en noviembre del año pasado, supervisando una zona que abarca el Caribe y las aguas frente a Sudamérica. Este tipo de asignaciones suelen asumirse durante tres o cuatro años.

16 de octubre

Trump dice que Estados Unidos atacó un sexto barco sospechoso de transportar drogas en el Caribe, mató a dos personas y dejó dos sobrevivientes en la embarcación semisumergible.

Más tarde, afirmó que los sobrevivientes serían enviados a Ecuador y Colombia, sus países de origen, “para su detención y enjuiciamiento”. La repatriación evitó preguntas sobre cuál habría sido su situación legal en el sistema judicial estadounidense.

17 de octubre

El ejército ataca un séptimo buque que, según Hegseth, transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos” y estaba asociado a un grupo rebelde colombiano, el Ejército de Liberación Nacional, o ELN. El operativo causó tres fallecidos.

20 de octubre

Adam Smith, el representante demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara, solicita una sesión sobre los ataques a barcos.

“Nunca antes en mis más de 20 años en el comité recuerdo haber visto a un comandante en jefe dejar su puesto tan pronto y en medio de tanta agitación”, dijo Smith en una declaración sobre la inminente marcha de Holsey. “Tampoco he visto nunca una falta de transparencia tan asombrosa por parte de la Administración y el Departamento para informar de forma significativa al Congreso sobre el uso de la fuerza militar letal”.

21 de octubre

Hegseth dice que el ejército de Estados Unidos lanzó su octavo ataque contra una presunta embarcación de transporte de drogas y mató a dos personas en el Pacífico oriental.

Este operativo supone la ampliación del radio de acción del ejército a las aguas frente a Sudamérica, por donde pasa gran parte de la cocaína de los mayores productores del mundo.

22 de octubre

Hegseth anuncia la novena operación, también en el Pacífico oriental, con tres fallecidos.

24 de octubre

Hegseth ordena enviar al portaaviones más avanzado del ejército, el USS Gerald R. Ford, a la región en una escalada significativa del poderío militar.

24 de octubre

Hegseth dice que el ejército llevó a cabo su 10mo ataque contra un presunto barco de contrabando de drogas, con seis muertos, y que la embarcación estaba operada por Tren de Aragua.

27 de octubre

Hegseth reporta tres ataques más en el Pacífico oriental que causaron 14 víctimas mortales y un sobreviviente.

El secretario de Defensa sostiene que las autoridades mexicanas “asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate” del sobreviviente, que se presume muerto después de que México suspendiera la búsqueda después de cuatro días.

29 de octubre

Hegseth dice que el ejército llevó a cabo otro ataque contra un barco que, según afirmó, transportaba drogas en el Pacífico oriental y mató a las cuatro personas a bordo en la 14ta operación de este tipo.

29 de octubre

Mark Warner, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado, sostiene que la Casa Blanca informó a los republicanos, pero no a los demócratas, de los ataques a los barcos.

En ese momento, el Senado enfrentaba una posible votación sobre una resolución acerca de los poderes de guerra que prohibiría los ataques en Venezuela o sus inmediaciones sin la autorización del Congreso.

31 de octubre

El máximo responsable de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, pide una investigación sobre los ataques en lo que parece ser la primera condena de este tipo por parte de una agencia de la ONU.

Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de Türk, transmitió su mensaje en una conferencia de prensa: “Estados Unidos debe detener estos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar el asesinato extrajudicial de personas a bordo de estos barcos”.

1 de noviembre

Hegseth publica otro video para reportar el 15to ataque conocido y afirma que la embarcación en el Caribe estaba operada por un grupo considerado organización terrorista por Estados Unidos. No nombra al grupo y dice que tres personas perdieron la vida en el operativo.

4 de noviembre

En el 16to ataque conocido, Hegseth publica en redes sociales que dos personas fueron asesinadas a bordo de un barco en el Pacífico oriental.

El mismo día, el portaaviones Ford abandona el mar Mediterráneo rumbo al Caribe.

6 de noviembre

Hegseth anuncia el 17to ataque conocido, que causó tres muertos.

6 de noviembre

Los republicanos del Senado votan en contra de una ley que habría limitado la capacidad de Trump para ordenar un ataque en suelo venezolano sin autorización del Congreso.

Legisladores de ambos partidos habían exigido más información sobre los ataques, pero los republicanos parecían más dispuestos a dar un margen de maniobra a Trump para continuar con el despliegue de las fuerzas navales.

9 de noviembre

El ejército de Estados Unidos ataca dos embarcaciones en el Pacífico oriental y mata a seis personas, de acuerdo con el anuncio realizado por Hegseth al día siguiente.

10 de noviembre

La 20ma operación conocida contra un barco acusado de transportar drogas deja cuatro muertos en el Caribe, según una publicación del Comando Sur del ejército de Estados Unidos en redes sociales.

11 de noviembre

El gobierno de Venezuela lanza lo que califica como una movilización “masiva” de tropas y voluntarios para dos días de maniobras motivadas por el despliegue militar estadounidense.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirma que su ejército está “más fuerte que nunca en su unidad, moral y equipamiento”.

15 de noviembre

Tres personas pierden la vida en el 21º ataque del ejército estadounidense a un presunto barco de contrabando de drogas en el Pacífico oriental, de acuerdo con una publicación del Comando Sur un día después.

16 de noviembre

El Ford llega al Caribe, un momento clave en la demostración de fuerza del gobierno de Trump.

La llegada del portaaviones eleva el número total de tropas en la región a alrededor de 12.000 en casi una docena de buques de la Marina para lo que Hegseth ha denominado “Operación Lanza del Sur”.

16 de noviembre

Trump dice que Estados Unidos “podría estar manteniendo algunas conversaciones” con Maduro y que “Venezuela querría hablar”, pero no ofreció más detalles.

“Hablaré con cualquiera”, dijo Trump. “Veremos qué ocurre”.

4 de diciembre

El almirante Frank “Mitch” Bradley comparece en sesiones informativas clasificadas a puerta cerrada en el Capitolio mientras los legisladores comienzan a investigar los ataques. La pesquisa comenzó tras reportes de que Bradley ordenó un ataque de seguimiento que mató a los sobrevivientes del primer ataque, el 2 de septiembre, para cumplir con los pedidos de Hegseth.

El senador republicano Tom Cotton dijo más tarde a reporteros que “Bradley dejó muy claro que no se le dio ninguna orden de ese tipo, de no dar cuartel ni de matarlos a todos”.

Por su parte, los demócratas apuntan que el video completo del ataque es perturbador.

El representante de Washington Adam Smith, el principal demócrata en el Comité de Servicios Armados de la Cámara, indica que los sobrevivientes eran “básicamente dos personas sin camisa aferrándose a la proa de un barco volcado e inoperable, a la deriva en el agua, hasta que llegan los misiles y los matan”.

4 de diciembre

Cuatro personas fallecen en el 22do ataque a un presunto barco de contrabando de drogas en el Pacífico oriental, según una publicación del Comando Sur.

