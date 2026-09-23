Cristiano Ronaldo cree que aún puede marcar con Portugal, a pesar de críticas en su país

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El entrenador Jorge Jesus confirmó que el astro de 41 años será titular en el encuentro del jueves ante Gales en la Liga de Naciones —el 234.º partido de Cristiano con Portugal.

Al ser consultado en una conferencia de prensa previa al partido sobre si pensó en dejar su carrera internacional en julio, después de la derrota de Portugal ante España en octavos de final, Ronaldo respondió: “Sí, lo pensé. Por supuesto, siempre estoy pensando en mis decisiones, mi futuro, el presente también”.

“Tuve una conversación con nuestro presidente, con nuestro entrenador”, manifestó sobre Jesus, cuyo trabajo anterior fue conducir al club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, al título de la liga saudí en mayo. “Sigo creyendo que soy capaz de ayudar a la selección nacional a alcanzar lo que quiere, y terminaré cuando sienta que no estoy haciendo nada aquí”.

Cristiano,, que fue el capitán de la selección que ganó el título de la Liga de Naciones en 2025, está cerca de la cifra de 1.000 goles en su carrera.

“Esta es una nueva generación joven”, comentó. “Pero para mí el punto básico es poder estar en el campo para marcar los goles y ayudar al equipo a ganar partidos”.

El astro no sigue siendo admirada de manera unánime en su país.

“Siento que a los aficionados portugueses les gusto, pero sí entiendo que algunos canales de televisión quieren criticarme”, expresó. “Se mueren de ganas de que ya no venga a la selección nacional, pero todavía puedo apartarme de eso. “De todos modos, estoy acostumbrado. Durante más de 20 años he estado haciendo esto, pero mis recuerdos están con la gente que me quiere. Sé por qué los niños pequeños quieren a Cristiano, porque me ven como un ejemplo, y seguiré haciendo eso. Incluso cuando esté retirado… en 10 años”, dijo Ronaldo, sonriendo. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP

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