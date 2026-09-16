Corte en La Haya condena al expresidente kosovar Thaci a 25 años por crímenes de guerra

Thaci, de 58 años, que renunció al cargo hace casi seis años para enfrentar las acusaciones, fue condenado por un panel de jueces de las Salas Especializadas de Kosovo por asesinato, tortura, trato cruel y detención arbitraria.

El exmandatario y otros tres acusados, exlíderes del Ejército de Liberación de Kosovo que combatieron a las fuerzas serbias en la guerra de 1998-99, son considerados ampliamente como héroes nacionales en su país.

Miles de personas se manifestaron en Pristina durante el fin de semana en apoyo a los cuatro hombres. Los manifestantes llenaron una plaza céntrica de la capital, y muchos llevaban banderas albanesas rojas y negras.

Se pegaron retratos de los cuatro excombatientes del ELK por toda la ciudad, junto con un enorme reloj digital que mostraba una cuenta atrás para los veredictos del miércoles.

Los fiscales del tribunal de las Salas Especializadas de Kosovo en La Haya habían solicitado una pena máxima de 45 años de prisión para Thaci y los otros acusados, Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi. Todos han negado los cargos en su contra.

“A lo largo de mi vida, estuve con el pueblo de Kosovo defendiendo la libertad, la vida y la dignidad. Siempre me guiaron los ideales occidentales de democracia, igualdad y justicia”, declaró Thaci a los jueces en febrero, al final de su juicio de casi tres años.

Según los fiscales, los hombres atacaron a opositores políticos y a civiles percibidos como colaboradores y traidores durante su etapa en el ELK.

El personal del tribunal respaldado por la Unión Europea es en gran medida internacional debido a temores por la seguridad y protección de los testigos. En 2022, el tribunal condenó a dos dirigentes de una asociación de veteranos de guerra de Kosovo por intimidar a testigos al difundir documentos confidenciales filtrados.

Thaci también enfrenta un juicio separado por cargos de intimidación de testigos que comenzará más adelante este mes.

Era un estudiante que regresó de lo que describió como un exilio político en Suiza para sumarse a la lucha de Kosovo por la independencia. Se ganó el apodo de “la Serpiente” por su capacidad para eludir a las fuerzas serbias durante el conflicto.

Fue acogido por líderes occidentales, que lo invitaron a las conversaciones de paz de 1999 en Francia en su papel de director político del Ejército de Liberación de Kosovo, y era visto como un dirigente que podía guiar al país hacia la independencia.

Thaci ascendió al poder político después de la guerra, pero renunció como presidente para defenderse ante el tribunal en La Haya.

La mayoría de las 13.000 personas que murieron en la guerra en Kosovo eran de etnia albanesa. Una campaña de 78 días de bombardeos aéreos de la OTAN contra las fuerzas serbias puso fin a los combates. Cerca de 1 millón de kosovares de etnia albanesa fueron expulsados de sus hogares.

Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, una medida que Belgrado se niega a reconocer. Los lazos entre Kosovo y Serbia siguen siendo tensos, pese a años de negociaciones mediadas por la Unión Europea y respaldadas por Estados Unidos.

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La reportera de The Associated Press Molly Quell contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP