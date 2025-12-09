americateve

Corte dominicana ordena nuevo juicio para Wander Franco en caso de abuso sexual a menor

SANTO DOMINGO (AP) — Una corte de apelaciones en la República Dominicana anuló el martes la sentencia impuesta a Wander Franco, el campocorto suspendido de los Rays de Tampa Bay que había sido condenado a una pena de dos años de prisión por abusar sexualmente de una menor de edad y ordenó un nuevo juicio.

ARCHIVO - Wander Franco, torpedero de los Rays de Tampa Bay, escucha su sentencia en su juicio por acusaciones de abuso sexual a una menor de edad, en Puerto Plata, República Dominicana, el 26 de junio de 2025. (AP Foto/Fran Afonso)
ARCHIVO - Wander Franco, torpedero de los Rays de Tampa Bay, escucha su sentencia en su juicio por acusaciones de abuso sexual a una menor de edad, en Puerto Plata, República Dominicana, el 26 de junio de 2025. (AP Foto/Fran Afonso)

La Corte de Apelación del distrito judicial de la ciudad de Puerto Plata acogió el recurso presentado por los abogados de Franco y ordenaron que el pelotero debe ser juzgado nuevamente por otros jueces.

Franco, quien tiene actualmente 24 años de edad, recibió una sentencia suspendida de dos años tras ser declarado culpable por los cargos de abuso sexual.

Fue arrestado en 2024 tras ser acusado de tener una relación de cuatro meses con una adolescente que tenía 14 años en ese momento, y de transferir miles de dólares a la madre de ella para consentir la relación ilegal.

También enfrentaba cargos de explotación sexual y comercial contra una menor, y de trata de personas. Sin embargo fue hallado inocente de esos cargos.

El destino de la carrera de Franco en las Grandes Ligas ha quedado en el limbo, aunque él asegura que sigue entrenando.

Franco firmó un contrato de 182 millones de dólares por 11 años hasta 2032 en noviembre de 2021. Pero vio su estelar carrera interrumpida abruptamente en agosto de 2023, después de que las autoridades dominicanos anunciaron que lo estaban investigando por la supuesta relación con una menor. Franco tenía 22 años en ese momento.

FUENTE: AP

