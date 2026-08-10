Corea del Sur y EEUU iniciarán maniobras la próxima semana ante amenazas del Norte

Jang Do-young, a la izquierda, director de asuntos públicos del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, y el coronel Ryan Donald, director de asuntos públicos del Comando de Naciones Unidas, el Comando de Fuerzas Combinados y las fuerzas de Estados Unidos en Corea, ofrecen una conferencia de prensa sobre las maniobras Ulchi Escudo de Libertad 2026, en el Ministerio de Defensa en Seúl, Corea del Sur, el lunes 10 de agosto de 2026. (Song Kyung-Seok/Pool Foto via AP) AP

Las maniobras Ulchi Escudo de Libertad comenzarán el próximo lunes y durarán 11 días, con una escala será similar a la de años anteriores. Participarán unos 18.000 soldados surcoreanos, informó a los periodistas el portavoz militar surcoreano Jang Do-young.

En la misma conferencia de prensa, el portavoz militar estadounidense Ryan Donald señaló que, al incorporar amenazas realistas, como “lecciones de conflictos recientes”, el ejercicio servirá como una oportunidad para fortalecer aún más la preparación y las capacidades de la alianza mediante operaciones combinadas, conjuntas y en todos los dominios.

Mencionó el envío de tropas de Corea del Norte para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania en los últimos años.

“Soldados de la RPDC han sido desplegados y han combatido en Ucrania, y han tomado esas lecciones que aprendieron allí y las han llevado de vuelta a Corea del Norte”, dijo Donald, usando las siglas del nombre completo de Corea del Norte. “Eso cambia la capacidad de la RPDC y nuestro entrenamiento tiene en cuenta esa amenaza”.

El próximo ejercicio de verano es uno de los dos principales entrenamientos combinados que realizan anualmente los ejércitos de Corea del Sur y de Estados Unidos, junto con su adiestramiento de primavera. El ejército estadounidense indicó que el Ulchi Escudo de Libertad incluye entrenamiento “en vivo, virtual, constructivo y sobre el terreno”.

Corea del Norte no hizo comentarios de inmediato. Pero ha descrito de manera constante cualquier gran maniobra militar entre Estados Unidos y Corea del Sur como un ensayo para invadir Corea del Norte, y ha respondido con pruebas de armas provocadoras y una retórica agresiva. Funcionarios de Corea del Sur y de Estados Unidos han dicho que sus ejercicios conjuntos son de carácter defensivo.

Corea del Sur, Estados Unidos y Japón detectaron el lanzamiento de un misil balístico de corto alcance desde Corea del Norte el jueves, en la primera actividad de prueba de armas balísticas del Norte desde finales de junio. El misil cayó en aguas frente a la costa oriental de Corea del Norte.

Corea del Sur y Japón condenaron el lanzamiento por considerarlo una provocación o una amenaza, porque múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU prohíben a Corea del Norte realizar cualquier actividad balística. El Comando del Pacífico de Estados Unidos señaló que Estados Unidos mantiene su compromiso con la defensa del territorio continental de Estados Unidos y de sus aliados en la región.

Corea del Norte ha estado presionando con fuerza para ampliar sus arsenales nucleares y de misiles desde que la diplomacia de alto riesgo del líder Kim Jong Un con el presidente estadounidense Donald Trump se derrumbó en 2019. Expertos dicen que Kim probablemente cree que un arsenal de armas más grande aumentaría sus posibilidades de arrancar más concesiones a Estados Unidos en futuras negociaciones.

El suministro de tropas y municiones de Corea del Norte a Rusia ha generado preocupación en Corea del Sur, Estados Unidos y otros países ante la posibilidad de que Rusia haya transferido a Corea del Norte tecnologías sensibles que pueden incrementar el peligro de sus programas nucleares y de misiles. Expertos también han evaluado que el despliegue de tropas ha dado a Corea del Norte una experiencia crucial en el campo de batalla.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP