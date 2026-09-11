americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Corea del Norte lanza un proyectil hacia el mar frente a su costa este, dice Seúl

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar, informaron las fuerzas armadas surcoreanas, la demostración más reciente de armamento por parte de Pyongyang.

Las fuerzas armadas de Corea del Sur indicaron que el lanzamiento se efectuó el sábado por la mañana en aguas frente a la costa oriental de Corea del Norte, pero no ofrecieron más detalles. La víspera, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón concluyeron su ejercicio militar de cinco días, que el gobierno norcoreano considera una amenaza para su seguridad.

Las fuerzas armadas surcoreanas dijeron que el ejercicio Freedom Edge es de carácter defensivo y está destinado a reforzar la capacidad de respuesta conjunta ante las amenazas nucleares norcoreanas.

Horas después de que comenzara el ejercicio el lunes, el ministro de Defensa de Corea del Norte, Kim Song Gi, lo criticó y advirtió que Pyongyang es capaz de adoptar contramedidas fuertes y proporcionales desde la "perspectiva del poder”.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

🥩🇨🇺 CUBA CAMBIA LAS REGLAS PARA VENDER CARNE DE RES Y CABALLO: ¿QUÉ PODRÁN HACER AHORA LOS CAMPESINOS?

🥩🇨🇺 CUBA CAMBIA LAS REGLAS PARA VENDER CARNE DE RES Y CABALLO: ¿QUÉ PODRÁN HACER AHORA LOS CAMPESINOS?

Liberan bajo fianza al pianista cubano Andy García Palacios tras casi un mes detenido por ICE

Liberan bajo fianza al pianista cubano Andy García Palacios tras casi un mes detenido por ICE

EL ACUERDO SECRETO QUE PUDO CAMBIAR CUBA: petróleo de EEUU, inversión en CUPET y salida de Díaz-Canel

EL ACUERDO SECRETO QUE PUDO CAMBIAR CUBA: petróleo de EEUU, inversión en CUPET y salida de Díaz-Canel

Trump promete cheques de $5 mil si los republicanos mantienen el control del Congreso en noviembre

Trump promete cheques de $5 mil si los republicanos mantienen el control del Congreso en noviembre

Cinco cubanos que limpiaban aviones murieron en el trágico accidente del carguero de Amazon en Miami

Cinco cubanos que limpiaban aviones murieron en el trágico accidente del carguero de Amazon en Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter