Condenan a exlíder de partido unionista norirlandés por abuso sexual de menores

Donaldson, de 63 años, fue hallado culpable en el Tribunal de la Corona de Newry de un cargo de violación, cuatro cargos de indecencia grave y 13 cargos de agresión indecente relacionados con dos niñas entre 1985 y 2008.

El arresto de Donaldson hace dos años puso fin a su carrera como una de las principales voces de Irlanda del Norte a favor de mantener los lazos históricos con el Reino Unido. Renunció como líder del conservador Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés) y dejó su escaño en el Parlamento del Reino Unido.

Donaldson declaró —en ocasiones emocionado— durante dos días y negó todas las acusaciones en su contra, al afirmar que tenía “absoluta claridad” de que no violó a una de las niñas cuando era menor hace décadas.

Se determinó que la esposa de Donaldson, Eleanor Donaldson, ayudó e instigó los delitos de su marido por presenciar el abuso y no hacer nada para intervenir. Debido a problemas de salud mental, sólo enfrentó una audiencia de determinación de hechos que no podía derivar en una condena.

Las dos denunciantes, que dijeron haber sido víctimas de abuso sexual cuando eran niñas, declararon que Donaldson las manoseó cuando tenían aproximadamente edad de escuela primaria. La mayor de las dos, mencionada en el tribunal como Denunciante B, afirmó que él la violó.

“Simplemente no ocurrió, tengo absoluta claridad sobre eso", declaró Donaldson. No es algo que yo hubiera hecho jamás; sencillamente no es cierto”.

La Denunciante B dijo que en la década de 1990, años después del abuso, Donaldson se disculpó “por lo que había ocurrido en el pasado” en una reunión celebrada en un centro cristiano donde ella se había alojado cuando afrontaba problemas de drogadicción.

Donaldson declaró que se había disculpado por haberla hecho sentir incómoda en la reunión.

Donaldson escribió una carta a la Denunciante A en 2020 para decir que lamentaba el “daño, dolor y angustia” que causó. Sostuvo que la carta no se refería a acusaciones de abuso sexual, sino a otro comportamiento.

“Sé cuán profundas son las heridas causadas por mis acciones pecaminosas y egoístas”, escribió, y añadió que esperaba que Dios “saque a un pecador del profundo pozo del pecado”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP