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Con jonrón, Junior Caminero da a Rays triunfo de 3-1 sobre Astros y pasaje a playoffs

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Junior Caminero conectó un jonrón de dos carreras que dejó en el terreno a los Astros en la novena entrada, y los Rays de Tampa Bay aseguraron un boleto a los playoffs al imponerse el viernes 3-1 sobre Houston.

El dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, festeja su jonrón de dos carreras junto con su compañero cubano Víctor mesa, el viernes 11 de septiembre de 2026, en un duelo ante los Astros de Houston (AP Foto/Chris OMeara)
El dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, festeja su jonrón de dos carreras junto con su compañero cubano Víctor mesa, el viernes 11 de septiembre de 2026, en un duelo ante los Astros de Houston (AP Foto/Chris O'Meara) AP

El batazo del dominicano Caminero, de 417 pies entre el jardín izquierdo y el central ante su compatriota Bryan Abreu (6-4), fue su 40.º jonrón de la temporada y desató una celebración eufórica en el plato.

El toletero de 23 años pegó 45 jonrones en 2025, su primer año completo en las Grandes Ligas, y se une a Aaron Judge como los únicos peloteros activos de las mayores con temporadas consecutivas de 40 vuelacercas.

Tampa Bay, el mejor equipo de la Liga Americana (88-59), se convirtió en el primer club de las Grandes Ligas en asegurar un puesto de playoffs.

Bryan Baker (2-2) lanzó una novena entrada sin permitir carreras.

El cubano Víctor Mesa Jr. conectó un jonrón en la quinta por los Rays, pero ese fue uno de apenas dos hits de Tampa Bay hasta completar ocho entradas.

En la novena, el mexicano Jonathan Aranda pegó un doble contra la pared del jardín derecho con un out. Fue reemplazado por el corredor emergente Jonny DeLuca, y Caminero definió con el siguiente lanzamiento.

Los Astros anotaron en la cuarta entrada ante Drew Rasmussen cuando el mexicano Isaac Paredes conectó un doble y llegó al plato con un rodado del dominicano Yainer Díaz.

Rasmussen trabajó siete entradas y permitió ocho hits. Ponchó a cuatro y no dio bases por bolas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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