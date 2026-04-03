Con 36 años, Marco Trungelliti será el debutante de mayor edad en el Top 100 de la ATP desde 1975

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La victoria 4-6, 6-3, 6-4 sobre el francés Corentin Moutet, tercer cabeza de serie, en los cuartos de final del ATP 250 de Marrakech en Marruecos hizo que Trungelliti se ubicase como el número 85 del ranking virtual. Ninguno de los 15 jugadores que se encuentran detrás de él podrá desplazarle antes de la próximo actualización del escalafón que se publicará el lunes.

Así que, con 36 años y 65 días, Trungelitti será el hombre de mayor edad que debuta en el Top 100 en medio siglo, informó la ATP.

”Tras lograr la victoria me he sentido genial. Me he sentido nervioso en los momentos finales, tenía muchos pensamientos en mi cabeza”, dijo Trungelliti, citado por la ATP.

También se aseguró el puesto en el cuadro principal de la próxima edición del Abierto de Francia, la cita de Grand Slam que ha disputado en 12 ocasiones, cada una tras sortear la fase de clasificación.

“Tras luchar en fases previas durante 7.000 años, por fin voy a estar en el cuadro final sin tener que luchar como un animal", manifestó Trungelliti. “Esto es un enorme cambio para mí”.

Hasta ahora, el ranking más alto de Trungelliti fue el número 112 del mundo, algo que alcanzó en 2019. Acumula 963 partidos profesionales de sencillos en una carrera de 19 temporadas. La semifinal de Marrakech constituye la segunda en su carrera en el circuito de la ATP.

Enfrentará el sábado al italiano Luciano Darderi, máximo cabeza de serie, por el pase a la final. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP