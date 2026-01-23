Cómo Vinícius pasó de héroe a villano para muchos aficionados del Real Madrid

Vinícius Junior, jugador del Real Madrid, reacciona durante un partido de fútbol de La Liga española entre Real Madrid y Levante, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid, España. (AP Foto/Jose Breton) AP

La estrella brasileña de fútbol ha marcado goles cruciales para asegurar títulos de la Liga de Campeones, ha estado cerca de ganar el Balón de Oro y ha liderado una lucha contra el racismo en el fútbol español, y todo eso a los 25 años.

Y sin embargo, ahora, muchos seguidores del Madrid le han dado la espalda.

La multitud en el Estadio Santiago Bernabéu lo abucheó ruidosamente durante los dos últimos partidos en casa. Su nombre fue abucheado cuando se anunció antes del inicio y cuando tocó el balón durante la victoria 2-0 sobre el Levante el fin de semana pasado. Y los abucheos volvieron al inicio del juego a mitad de semana del equipo contra el Mónaco en la Liga de Campeones.

Su sólida actuación contra el Mónaco, que incluyó un gol y tres asistencias, pareció apaciguar un poco a la multitud, con los abucheos disipándose en la segunda mitad.

Pero con la especulación en curso de que la liga cargada de dinero de Arabia Saudí todavía quiere a Vinícius, los próximos meses podrían ser decisivos para el jugador, quien tiene contrato hasta 2027.

Cuando se le preguntó el viernes si esperaba que Vinícius y el club acordaran pronto una nueva extensión de contrato, el entrenador Álvaro Arbeloa dijo que no era su lugar involucrarse.

"Mi trabajo es sacar lo mejor de mis jugadores, y que Vinícius siga haciendo historia con este club", dijo el exdefensor del Madrid, quien asumió la dirección técnica el equipo a principios de este mes.

Aficionados culpan a Vinícius por el fiasco de Alonso

Muchos seguidores del Madrid señalan a Vinícius como una de las principales razones por las que el muy promocionado Xabi Alonso apenas duró media temporada como entrenador.

Se informó que Vinícius no estaba contento jugando para el excentrocampista del Madrid, quien lo sustituyó más a menudo que su predecesor Carlos Ancelotti, bajo quien Vinícius prosperó. El brasileño se disculpó con los aficionados en las redes sociales después de su arrebato público al ser sustituido por Alonso en un partido contra el Barcelona en octubre.

El veloz delantero también fue considerado responsable de su parte en la vergonzosa eliminación del Madrid de la Copa del Rey ante un equipo de segunda división en el debut de Arbeloa.

Otros jugadores, incluidos Jude Bellingham, también han sido abucheados, pero Vinícius ha soportado la mayor parte de las frustraciones de los aficionados.

La superestrella del Madrid, Kylian Mbappé, hizo una defensa apasionada de Vinícius antes del partido contra el Mónaco, pidiendo a los aficionados que no centraran su ira en él.

"Vini es un ser humano", dijo Mbappé. "Es normal verse afectado cuando la gente habla negativamente de ti. A veces es justo, a veces no lo es. Vini es un jugador fantástico. Es un hombre increíble. ... Nosotros como equipo tenemos que protegerlo mejor para que no esté en esta posición de estar solo contra todos".

Mbappé habló después de que surgieran imágenes del delantero francés aparentemente consolando a Vinícius, quien tenía la cabeza entre las manos cuando escuchó al público del Bernabéu silbar cuando se anunció su nombre antes del partido contra el Levante.

Ascenso rápido

Vinícius llegó al Madrid a los 18 años en una transferencia del club brasileño Flamengo como un talento en bruto. Inmediatamente impresionó a los aficionados del Madrid con su velocidad de regate, pero había dudas de que pudiera convertirse en un jugador de élite debido a su toque de finalización mediocre.

El regreso de Ancelotti para liderar al Madrid en 2021 coincidió con el avance de Vinícius y su transformación en uno de los mejores delanteros. Ahora estaba finalizando la gran cantidad de oportunidades de gol que creaba con sus botas ultrarrápidas en el flanco izquierdo del Madrid.

Marcó el único gol de la final de la Liga de Campeones de 2022 contra el Liverpool. También anotó en una victoria 2-0 sobre el Borussia Dortmund en la final de 2024 para hacer 15 Copas de Europa para los blancos.

Ataques racistas

Durante su ascenso a una de las mayores estrellas del juego, Vinícius también se convirtió en una de las voces líderes contra el racismo en España después de ser repetidamente blanco de insultos racistas por parte de aficionados rivales durante los partidos fuera de casa.

Exigió que los oficiales de La Liga hicieran más para detener el abuso y recibió elogios por no retroceder ante los aficionados provocadores.

Pero el nivel de rendimiento de Vinícius ha disminuido desde que no logró ganar el Balón de Oro 2024, solo meses después de ganar una segunda Liga de Campeones. El Madrid sintió que su jugador había sido desairado cuando quedó en segundo lugar detrás del centrocampista del Manchester City, Rodri, y canceló los planes para asistir a la gala de premios.

También se ganó la reputación de ser un jugador que provoca y habla basura a los jugadores rivales, a veces hasta el punto de perder el enfoque en el juego, una actitud que a veces ponía a prueba la paciencia de su personal.

Desafío de la Copa del Mundo por delante

Independientemente de lo que suceda esta temporada con el Madrid, la fecha más importante en el calendario para Vinícius es el inicio de la Copa del Mundo en América del Norte.

La presión estará sobre él para liderar a un equipo de Brasil ahora dirigido por Ancelotti y que lleva las enormes expectativas del país de ganar un sexto título.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP