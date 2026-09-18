Comienza el voto anticipado para elecciones en EEUU que podrían cambiar el control del Congreso

Un cartel indica a los electores la entrada al ayuntamiento durante una votación anticipada para las primarias en Rhode Island, el 2 de septiembre de 2026, en Providence, Rhode Island. (AP Foto/David Goldman) AP

Los funcionarios electorales sostienen que están preparados y confían en que la votación será precisa y segura. No obstante, el presidente Donald Trump ha continuado con esfuerzos para denigrar ciertos métodos de votación y remodelar la manera en que se administran las elecciones en Estados Unidos, mediante recursos judiciales, una amplia campaña federal para dar con votantes sin la ciudadanía y una campaña de presión para obligar a funcionarios electorales a compartir datos sensibles de los electores.

El viernes empieza la votación anticipada en Virginia. En otros pocos estados —incluyendo Idaho, Minnesota y Dakota del Sur— los votantes pueden emitir su boleta con antelación en persona, normalmente en una oficina electoral local o centro de votación. Está previsto que un voto anticipado más amplio comience en esos y otros estados en las próximas semanas.

Los comicios del 3 de noviembre incluyen votaciones para gobernador y legislaturas estatales en la mayoría de los estados y determinarán si la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos mantienen sus mayorías republicanas. Si los demócratas recuperan el control del Congreso, se alterará el rumbo de los dos últimos años del mandato de Trump, y probablemente dará lugar a investigaciones y otras medidas de control.

El inicio de la votación anticipada llega en un momento de profunda inquietud entre muchos estadounidenses por cuestiones como el aumento del precio del combustible y los comestibles, la guerra en Irán, los riesgos inminentes de la tecnología de inteligencia artificial y la agresiva campaña migratoria de Trump.

También se produce tras una oleada sin precedentes de redistribución de distritos para la Cámara de Representantes federal, que comenzó cuando Trump instó a la legislatura controlada por los republicanos en Texas a redibujar su mapa congresional para ayudar a su Partido Republicano. California y otros estados siguieron el ejemplo.

Los cambios afectan a millones de personas: las investigaciones muestran que, este otoño, uno de cada 10 estadounidenses reside en un distrito congresional distinto al de 2024.

Se espera que esos esfuerzos partidistas continúen de cara a las elecciones de 2028, después de que un fallo histórico de la Corte Suprema de principios de año debilitó las protecciones de la Ley federal del Derecho al Voto contra la redistribución de distritos con carácter discriminatorio por motivos raciales.

A medida que se acercaba el inicio de la votación anticipada, Trump se centró en los esfuerzos para imponer el control federal sobre la administración electoral, aun cuando la Constitución otorga a los estados —y, en algunos casos, al Congreso— la facultad de organizar las elecciones. La Corte Suprema rechazó esta semana el intento del mandatario de restringir las boletas enviadas por correo, pero siguen en marcha varios esfuerzos más de su gobierno para influir en el proceso y rastrear listas estatales en busca de votantes ilegítimos.

Trump lleva años agitando el fantasma del voto generalizado de personas sin la ciudadanía en los comicios en Estados Unidos, y este año no es la excepción. Pero pese a la insistencia de su gobierno en que hay cientos de miles de personas inscritas ilegalmente en padrones electorales en todo el país, las investigaciones siguen mostrando que esos casos son excepcionalmente raros.

David Becker, director ejecutivo y fundador del Center for Election Innovation and Research, dijo que no le sorprendería que el presidente continúe “su campaña de desinformación y su ataque contra los funcionarios electorales”. Pero añadió que, pese a eso y otros desafíos, “en última instancia el proceso se mantendrá, como lo ha hecho en años anteriores”.

Defensores del derecho al voto han alentado este año a los votantes a enviar pronto sus boletas por correo, en parte por preocupaciones sobre los cambios realizados recientemente en el funcionamiento del Servicio Postal de Estados Unidos que podrían retrasar la colocación del matasellos en las boletas.

“Votar temprano, ya sea en persona o por correo, es bueno para todas nuestras comunidades porque les da opciones a los votantes, reduce las filas el día de las elecciones e incluso puede significar resultados más rápidos”, manifestó Hannah Fried, cofundadora y directora ejecutiva del grupo de derechos electorales All Voting Is Local .

En una conferencia de prensa el jueves, el secretario de Estado de Minnesota, Steve Simon, instó a la población a no dejarse influir por las historias que pudieran haber visto o leído y que siembran dudas sobre el funcionamiento de los comicios. Señaló que se podrá votar “igual que siempre”.

“Solo quiero reafirmar que las elecciones de Minnesota son fundamentalmente libres, justas, precisas, honestas y seguras”, afirmó.

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Swenson informó desde Nueva York y Raza desde Sioux Falls, Dakota del Sur. El periodista de The Associated Press Mike Catalini en Filadelfia contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP