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Colts esperan que el Keenan Allen dispute el primer juego de temporada a pesar de arresto en agosto

INDIANÁPOLIS (AP) — Los Colts de Indianapolis esperan que el receptor Keenan Allen este disponible para el partido inaugural de la temporada contra los Ravens de Baltimore el 13 de septiembre, pese a su reciente arresto, y siguen confiando en que el receptor lesionado Alec Pierce también esté disponible.

ARCHIVO - Foto del 30 de noviembre del 2025, el receptor de los Chargers de Los Ángeles Keenan Allen atrapa un balón durante el encuentro ante los Raiders de Las Vegas. (AP Foto/Kyusung Gong, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 30 de noviembre del 2025, el receptor de los Chargers de Los Ángeles Keenan Allen atrapa un balón durante el encuentro ante los Raiders de Las Vegas. (AP Foto/Kyusung Gong, Archivo) AP

Allen fue arrestado la madrugada del domingo por cargos de conducir en estado de ebriedad, y el gerente general Chris Ballard manifestó a los reporteros el martes que el equipo manejó el incidente de manera interna. No precisó qué castigo, si alguno, se aplicó.

“Sí, jugará”, afirmó Ballard, al señalar que el equipo ofrece a los jugadores servicios de transporte compartido. “Catorce años en la liga, sin problemas, ¿de acuerdo? Carrera destacada, compañero destacado. Ustedes conocen nuestra relación con Philip Rivers: sé que Philip lo tiene en altísima estima y (el entrenador) Shane (Steichen) estuvo con él. Después de conocer a su mamá y a su papá, que son personas increíbles, nos sentimos bien con quién es. Nos sentimos inequívocamente bien con quién es Keenan Allen”.

Allen no ha hablado públicamente desde que fue liberado la tarde del domingo. Enfrenta cargos preliminares por delitos menores de operar un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol y operar un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol —poniendo en peligro a una persona.

El arresto podría derivar en una suspensión impuesta por la liga, aunque es la primera vez en la carrera profesional de 14 años de Allen que se le cita en un asunto legal. Tiene una fecha de audiencia fijada para el 16 de septiembre.

Allen se reencontró con Steichen cuando firmó con los Colts el 18 de agosto. Se espera que Allen, de 34 años, aporte presencia veterana como el receptor número 3 de Indianápolis, con Pierce y Josh Downs ocupando los dos primeros puestos.

El seis veces seleccionado al Pro Bowl jugó 12 de sus primeras 13 temporadas en la NFL con los Chargers, trabajando con Steichen durante sus primeras siete campañas en la liga. En noviembre, Allen superó al miembro del Salón de la Fama Antonio Gates como líder histórico de recepciones de la franquicia 956. Pasó 2024 con los Bears de Chicago antes de regresar a los Chargers el año pasado.

Allen ocupa el 13er lugar en la lista histórica de la liga con un total de 1.055 recepciones, y comienza esta temporada necesitando 16 atrapadas para superar al entrenador de receptores de los Colts, Reggie Wayne, y colocarse 11mo. Entre los jugadores activos, Allen es quinto en yardas por recepción (12.051) y séptimo en recepciones de touchdown (70).

“No voy a comentar sobre lo que pasó”, expresó Ballard el martes. “Pero lo que sí les voy a decir es que, ya saben, la gente buena comete errores y él es un ser humano extraordinario. Denle un poco de margen, y él atravesará el proceso del sistema legal”.

Actualización sobre Pierce

Pierce entrenó con el equipo el martes después de ser activado de la lista de físicamente incapaz de jugar a finales de la semana pasada. Se perdió todo el campamento de entrenamiento mientras se rehabilitaba de una cirugía en marzo por una lesión en el tobillo izquierdo.

Eso le da casi dos semanas para aumentar su actividad antes del debut.

¿Le dará eso tiempo suficiente para ponerse en forma para jugar?

“Es bueno tenerlo de vuelta ahí afuera, tuvimos un buen día de trabajo hoy”, comentó Ballard. “Veremos de aquí en adelante, pero tenemos esperanza. Veremos cómo termina quedando”.

La temporada pasada, Pierce tuvo 47 recepciones y 1.003 yardas, ambas marcas máximas de su carrera, y seis touchdowns en 2025. Ha liderado a todos los jugadores calificados de la NFL en yardas por recepción en cada una de las últimas dos temporadas.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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