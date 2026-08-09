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Colson Montgomery pega jonrón de 3 carreras y Medias Blancas vencen 5-3 a Guardianes

CHICAGO (AP) — El 26to jonrón de Colson Montgomery, un batazo de tres carreras, coronó la entrada de cuatro anotaciones de Chicago en el tercer inning y los Medias Blancas resistieron para vencer 5-3 a los Guardianes de Cleveland el domingo.

Colson Montgomery, derecha, de los Medias Blancas de Chicago, celebra despues de batear un jonrón de tres carreras con Braden Montgomery (24) durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Guardianes de Cleveland, el domingo 9 de agosto de 2026, en Chicago. (AP Foto/Melissa Tamez)
Colson Montgomery, derecha, de los Medias Blancas de Chicago, celebra despues de batear un jonrón de tres carreras con Braden Montgomery (24) durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Guardianes de Cleveland, el domingo 9 de agosto de 2026, en Chicago. (AP Foto/Melissa Tamez) AP

Munetaka Murakami y Randal Grichuk impulsaron una carrera cada uno con dobles, mientras los Medias Blancas lograron su segunda victoria consecutiva y ampliaron su ventaja en la División Central de la Liga Americana a 3 1/2 juegos sobre Detroit, que marcha segundo. Cleveland y Minnesota quedaron a cuatro juegos.

Brenton Doyle conectó dos imparables para ayudar a Chicago a conseguir su victoria número 61, una más que en 2025, cuando el equipo terminó último en la Liga Americana con marca de 60-102.

Steven Kwan pegó dos hits por los Guardianes (58-61), que perdieron por quinta vez en seis juegos. Kwan y Murakami extendieron sus rachas embasándose a 25 juegos, empatadas como la seguidilla activa más larga en las Grandes Ligas.

El juego se retrasó por lluvia durante 2 horas y 23 minutos después del primer inning, con los Guardianes arriba 2-1. Ambos mánagers reemplazaron a sus abridores —Davis Martin por Chicago y Joey Cantillo por Cleveland— cuando se reanudó el encuentro.

El zurdo de los Medias Blancas Hagen Smith tomó el relevo en el segundo inning, en su debut en las Grandes Ligas. Smith (1-0) lanzó dos entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria, pero dio bases por bolas para llenar las bases en el tercero antes de que Brayan Rocchio elevara un lineazo capturado por el tercera base para terminar la amenaza.

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