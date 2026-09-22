americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Colombia retira su declaración contra a Israel por acciones bélicas en Gaza ante máximo tribunal ONU

BOGOTÁ (AP) — El gobierno del conservador Abelardo de la Espriella retiró la declaración de Colombia en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, informó el martes el máximo tribunal de la ONU.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, derecha, y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, dan una conferencia de prensa en Barranquilla, Colombia, el martes 22 de septiembre de 2026. (Foto AP/Vanexa Romero)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, derecha, y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, dan una conferencia de prensa en Barranquilla, Colombia, el martes 22 de septiembre de 2026. (Foto AP/Vanexa Romero) AP

El tribunal de la ONU indicó que Colombia le informó el 18 de septiembre su decisión de retirar su declaración en el caso de Sudáfrica vs. Israel.

Giro en la política exterior

Tras tomar posesión el mes pasado, De la Espriella dio un giro a la posición del país sudamericano al restablecer las relaciones con Israel, rotas desde 2024 por el entonces presidente Gustavo Petro (2022-2026), un férreo crítico de las acciones bélicas en la Franja de Gaza que consideraba un “genocidio”.

“Vergüenza para Colombia”, cuestionó Petro en la red social X tras el retiro de la declaración ante el tribunal internacional. “De primera voz en atacar un genocidio a cómplice”, agregó.

La Cancillería colombiana explicó el martes en un comunicado que la decisión fue de carácter presidencial, dado que la Constitución indica que es el encargado de dirigir las relaciones internacionales.

Como parte de los acuerdos al reanudar las relaciones diplomáticas, Colombia e Israel restablecieron desde septiembre la exención recíproca de visado para turistas.

De la Espriella ha dado un giro a la política exterior de Colombia, privilegiando las relaciones con el gobierno de Estados Unidos —tras recibir el apoyo del presidente Donald Trump— y con Israel, que considera un aliado clave especialmente en materia de seguridad, mientras que marcó distancia de otros países como Cuba y Nicaragua al considerarlos “tiranías”.

Colombia y Costa Rica fortalecerán cooperación en seguridad

Mientras tanto, la conservadora Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, cumplió el martes una visita oficial en Colombia en la que acordó con De la Espriella fortalecer la cooperación en seguridad, especialmente para combatir el narcotráfico.

“Que el esfuerzo que el presidente (colombiano) realiza en el combate del narcotráfico, esa limpieza que está realizando en Colombia, no significa que Costa Rica vaya a recibir a la basura que usted está limpiando”, dijo Fernández tras reunirse con su homólogo en Barranquilla, en el norte del país.

Fernández detalló que van a hacer sus mayores esfuerzos para “evitar que el narcotráfico se posicione en Costa Rica”, evitando convertirse en un país “productor ni facilitador de operaciones criminales”.

“Si el crimen organizado trabaja en red, nuestros estados tienen todavía más obligación de trabajar unidos”, agregó De la Espriella.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Destacados del día

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: Cuba es un Estado absolutamente fallido
ULTIMA HORA

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: "Cuba es un Estado absolutamente fallido"

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano va a caer

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano "va a caer"

El presidente Donald Trump baja del Marine One al llegar a la Elipse, justo afuera de la Casa Blanca, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana)

La Casa Blanca lanza "Trump TV", un canal 24/7 con discursos y mensajes de Donald Trump

El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga en el estrecho de Ormuz, el domingo 6 de septiembre de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

¡EEUU BLINDA ORMUZ! Más de 1.000 millones de barriles atraviesan el estrecho bajo protección militar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter