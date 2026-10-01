Colombia detiene a "objetivo de alto valor" requerido por Australia por presunto tráfico de drogas

La policía colombiana indicó en un comunicado que Arash Ebrahimi Far, alias “Ash”, es un “objetivo de alto valor” para las autoridades en Australia, buscado mediante una notificación roja de Interpol.

La captura, que tuvo el apoyo de la Policía Federal Australiana, se realizó en las instalaciones de un hospital del municipio de Copacabana, en el noroeste de Colombia, donde Far era atendido por una herida de arma de fuego.

La policía indicó que la captura se dio cuando el sospechoso “pretendía abandonar el centro asistencial para evadir el cerco de las autoridades”. En un video divulgado a la prensa se ve el momento en el que esposan a un sujeto con barba, vestido con camiseta negra y sudadera.

“De acuerdo con el expediente internacional, alias ‘Ash’, fungía como uno de los máximos cabecillas de una red criminal a gran escala... con capacidad de comercializar e introducir vastas cantidades de estupefacientes, además de manejar millonarias sumas de dinero en efectivo y arsenales de armas de fuego", aseguró el coronel Elver Vicente Alfonso, director de Investigación Criminal de Interpol en Colombia.

La organización ilícita, cuyo nombre no fue especificado, se coordinaba mediante plataformas de comunicaciones cifradas para evadir a las agencias de inteligencia, agregó Alfonso.

El australiano-iraní permanecía oculto desde diciembre de 2018 en Colombia, desde donde presuntamente “continuaba articulando y dirigiendo las operaciones de su estructura delictiva hacia el exterior”, según la policía.

De acuerdo con registros públicos de la Corte Suprema de Justicia colombiana, Australia pidió en mayo de 2025 la detención preventiva con fines de extradición de Arash Ebrahimi Far o Arash Farrokh Ebrahimi por los delitos de conspiración para poseer una droga prohibida con la intención de venderla o suministrarla a otra persona y de blanqueo de bienes.

El presidente conservador Abelardo de la Espriella ha centrado su programa de gobierno en la mano dura contra los ilegales. La víspera aseguró que desde el 7 de agosto, cuando asumió, ha firmado 110 extradiciones para “poner orden en el país y hacer cumplir la ley”.

El australiano-iraní fue entregado a la fiscalía colombiana para que se tramite su posterior entrega a Australia, indicó la policía.

FUENTE: AP