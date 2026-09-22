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CJ Abrams conecta 2 jonrones e impulsa 3 carreras en triunfo 3-1 de Nacionales ante Tigres

DETROIT (AP) — CJ Abrams conectó un jonrón de dos carreras para desempatar el juego y añadió un cuadrangular en solitario para darle a los Nacionales de Washington una victoria el martes por 3-1 sobre los Tigres de Detroit.

CJ Abrams de los Nacionales de Washington es felicitado por sus compañeros tras su jonrón de dos carreras en la séptima entrada ante los Tigres de Detroit el martes 22 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jose Juarez)
CJ Abrams de los Nacionales de Washington es felicitado por sus compañeros tras su jonrón de dos carreras en la séptima entrada ante los Tigres de Detroit el martes 22 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jose Juarez) AP

Los Nacionales ganaron por séptima vez en 10 juegos, mientras que Detroit cayó a 2-5 en sus últimos siete. Los Tigres han anotado exactamente una carrera en sus cinco derrotas, mientras que anotaron nueve y 11 carreras en sus dos victorias.

Ambos equipos tienen marca de 74-84 con cuatro juegos restantes en la temporada.

Jackson Kent (2-4) se llevó la victoria en labor de relevo tras el abridor de los Nacionales, Riley Cornelio. Kent lanzó cuatro entradas, permitiendo una carrera sucia con seis hits y dos bases por bolas. Erik Tolman lanzó la novena para conseguir su cuarto salvamento.

El abridor de los Tigres, Drew Anderson (5-7), cargó con la derrota, al permitir tres carreras con cinco hits. Ponchó a cinco sin otorgar bases por bolas.

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FUENTE: AP

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