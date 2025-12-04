Citan indulto de Trump a expresidente hondureño como motivo para sentencia indulgente a exlegislador

La abogada Kristen Santillo dijo que el indulto a Hernández hacía que fuera injusto obligar a su cliente de 65 años, Midence Oqueli Martínez Turcios, a pasar prácticamente el resto de su vida en prisión mientras otros que "son los más poderosos, que tienen más dinero... van a ir a casa".

El juez Lewis A. Kaplan, quien alguna vez presidió un caso civil de abuso sexual contra Trump, sentenció a Martínez a 21 años y 10 meses en prisión. Si bien reconoció que las disparidades en las sentencias son un factor que los jueces deben considerar, también dejó en claro que Martínez estaba siendo sentenciado principalmente por sus crímenes.

Señaló que la autoridad para emitir indultos se estableció en la Convención Constitucional de 1787 a 1789, la cual le otorgó poderes de indulto a Trump "que le fueron confiados y no tienen restricción legal de la que yo tenga conocimiento".

"Eso es todo lo que voy a decir sobre eso", agregó el juez.

Kaplan presidió el año pasado la segunda fase de un juicio civil derivado de las afirmaciones de la columnista E. Jean Carroll de que Trump abusó sexualmente de ella en el probador de una tienda departamental de Manhattan en 1996. Un jurado le otorgó una compensación de 83,3 millones de dólares en daños.

Ese fallo se produjo menos de un año después de que otro jurado le otorgó a Carroll 5 millones de dólares en daños después de llegar a la conclusión de que el actual mandatario abusó sexualmente de ella y posteriormente la difamó, luego de que la columnista reveló el ataque en su autobiografía publicada en 2019.

Trump no asistió al primer juicio, pero testificó durante el segundo, el cual se centró únicamente en el monto de compensación que debería pagar. Kaplan limitó severamente lo que se le podía preguntar a Trump, y su testimonio duró menos de tres minutos. En un momento, Kaplan amenazó con expulsar a Trump del tribunal después de que los abogados de Carroll se quejaron de que se le podía escuchar haciendo comentarios a su equipo legal como "es una cacería de brujas" y "esto es una verdadera farsa".

Martínez no habló durante su audiencia de sentencia del jueves. Fue acusado formalmente ante el tribunal federal de Manhattan en julio de 2018, y las autoridades hondureñas lo arrestaron en diciembre de 2022. Fue extraditado a Estados Unidos en marzo siguiente y apenas en agosto del año pasado se declaró culpable de asociación delictuosa para importar cinco kilogramos o más de cocaína entre 2004 y 2014.

La fiscalía había solicitado una sentencia de 30 años en prisión, argumentando que Martínez "trabajó directamente con una de las organizaciones de narcotráfico más reconocidas y poderosas de Honduras durante una década".

En documentos judiciales presentados antes de la sentencia, el gobierno desestimó el argumento de Santillo de indulgencia sobre la base de que otros funcionarios hondureños recibieron mejor trato.

"Aquí, por supuesto, el acusado era un exoficial militar y congresista que no sólo participó directamente en una operación a gran escala de tráfico de drogas, sino que también fue responsable de los asesinatos de varias personas, algunas de las cuales incluso fueron secuestradas y torturadas por el propio acusado, antes de su muerte", escribieron los fiscales.

En sus argumentos por escrito, Santillo buscó una sentencia de una docena de años, mencionando el contraste en la situación de su cliente con la de otros procesados en el caso que "vivieron en el lujo y acumularon significativos activos por sus actividades de narcotráfico".

Martínez, dijo su abogada, "vivió modestamente, trabajó duro en el campo, incluso mientras era congresista, y tiene pocos activos".

También mencionó la posible disparidad con la indulgencia hacia otros "que ocuparon posiciones de poder mucho más altas que la del señor Martínez en Honduras, que jugaron roles más críticos en el tráfico de drogas, y que se encontró que participaron en actos de violencia comparables, si no mayores, en Honduras".

