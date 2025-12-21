americateve

Christensen del Barcelona estará fuera por largo tiempo tras sufrir lesión en un entrenamiento

BARCELONA (AP) — El defensor del Barcelona, Andreas Christensen, enfrenta un largo período fuera de las canchas tras romperse el sábado el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda durante un entrenamiento.

Samu Mayo de Guadalajara, pelea por el balón con Andreas Christensen del Barcelona en el encuentro de la Copa del Rey el martes 16 de diciembre del 2025. (AP Foto/Rudy Garcia)
Samu Mayo de Guadalajara, pelea por el balón con Andreas Christensen del Barcelona en el encuentro de la Copa del Rey el martes 16 de diciembre del 2025. (AP Foto/Rudy Garcia) AP

Barcelona informó el domingo en un comunicado en la red social X que la lesión ocurrió cuando el defensor central danés se torció la rodilla.

El Barcelona lidera la clasificación de La Liga y más tarde enfrenta al Villarreal.

Christensen, de 29 años, tiene 97 apariciones para el Barça desde que se unió en 2022. Ha jugado 79 veces para Dinamarca.

Es muy probable que la lesión lo deje fuera de la semifinal del playoff de la Copa del Mundo de Dinamarca contra Macedonia del Norte el 26 de marzo.

Las finales del playoff europeo son cinco días después contra República Checa o Irlanda, y el ganador entrará en el Grupo A de la Copa del Mundo junto al coanfitrión México.

___

