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Choque de trenes de carga hace caer 2 vagones de un puente en Alemania; hay 1 muerto

BERLÍN (AP) — Dos trenes de mercancías chocaron durante la noche en un puente ferroviario en Alemania y dos vagones se precipitaron a la carretera de debajo, reportaron las autoridades el sábado. El incidente dejó un fallecido.

Dos vagones de un tren de mercancías, caídos sobre una carretera tras caer de un puente en Múnich, Alemania, el 20 de junio de 2026. (Ehsan Monajati/dpa via AP)
Dos vagones de un tren de mercancías, caídos sobre una carretera tras caer de un puente en Múnich, Alemania, el 20 de junio de 2026. (Ehsan Monajati/dpa via AP) AP

La agencia noticiosa alemana dpa no identificó a la víctima del accidente ocurrido en la ciudad de Múnich. Por el momento se desconocía la causa de la colisión.

Los vagones cayeron unos 5 metros (16 pies) desde el puente, informó dpa. La policía de Múnich indicó que la calle estaba cerrada e instó a los conductores a evitar la zona mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza.

De acuerdo con dpa, los vagones descarrilados no transportaban ninguna carga y no había ningún riesgo para la seguridad pública.

No se reportaron más heridos en el accidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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