Chocolate de Dubai, Labubu: Se llevaron el 2025, ahora ¡fuera!

Fuera. No nos sigas al nuevo año. Ya tuviste tus 15 minutos de fama. Estamos hartos de ti.

Los jóvenes han inventado jerga durante siglos. Para la Generación Alfa y sus menores, es skibidi y rizz y, sí, "6-7". Los números vienen acompañados de un gesto de manos hacia arriba, como si estuvieran haciendo malabares, y sirven para molestar a muchos maestros y padres (es la frecuencia, la acumulación en grupo y el nivel de decibelios lo que realmente les molesta).

Respiren, queridos adultos. Su lenguaje juvenil también sirvió para molestar. Es solo que fue hace mucho tiempo y realmente no lo recuerdan. Pero esperen. Hay todo un contingente de adultos que están completamente involucrados con el "6-7". Por favor, deténganse. No es suyo. No pueden decirlo. No obtienen puntos de padres geniales.

Como la mayoría de los memes, hay una historia de origen: la letra "6-7" del rapero Skrilla en "Doot Doot (6 7)", para empezar, junto con la altura de LaMelo Ball 6 pies y 7 pulgadas (2,01 metros) de los Hornets de Charlotte. Todo el fenómeno del 6-7 explotó en TikTok y se mantuvo durante buena parte de 2025.

Entonces, ¿qué significa realmente? Nada, pero cumple su propósito: ser aleatorio y confundir a los no familiarizados. También funcionó bien como cebo de clics para Dictionary.com, que hizo de los dos números su palabra del año.

¿Solo vibras positivas?

Mantén una mentalidad positiva. En todo momento. No importa lo que pase.

Lo siento, personas de positividad tóxica, pero así no funcionan las emociones humanas, especialmente en estos tiempos divisivos. La vergüenza emocional, en muchos sentidos, estuvo en marcha en 2025.

"Solo buenas vibras", "no seas tan negativo", "podría ser peor". Suena inofensivo, o incluso útil, con empatía. Sin embargo, a menudo, esas palabras se lanzan como flechas para sofocar sentimientos legítimos sin razón alguna.

El optimismo en sí mismo es algo grandioso, con numerosos estudios a lo largo de las décadas que demuestran un vínculo entre una perspectiva positiva y buenos resultados de salud. Dicho esto, deja tu demanda de "solo vibras positivas" en la puerta mientras nos dirigimos a un nuevo año. En otras palabras, simplemente déjalos... Sentir lo que sienten. Busca ayuda si la necesitas. La supresión es opresión.

Proteína, proteína por todas partes

La proteína es un componente fundamental. Necesitamos proteína. Pero, ¿necesita el adulto promedio saludable TANTA proteína añadida? La Gran Industria Alimentaria ha producido una avalancha de alimentos procesados ricos en proteínas, desde espuma de Starbucks para bebidas hasta Pop-Tarts, palomitas de maíz, galletas y panqués.

Aquí está el asunto, según los nutricionistas: Tu cuerpo es bastante bueno para producir proteína. Necesitas una pequeña cantidad de los alimentos, a menos que estés aumentando masa muscular o maximizando. En cuyo caso, haz lo que necesites.

La cantidad de proteína que necesitas depende de tu edad, peso y necesidades nutricionales personales. Es especialmente importante asegurarse de que los niños y los adultos mayores obtengan suficientes alimentos ricos en proteínas.

Dicho esto, dejemos atrás la masiva comercialización de proteínas añadidas en alimentos procesados que podrían no ser tan saludables para empezar.

Lógica.

Dile adiós a Labubu

El juguete de peluche/encanto/coleccionable conocido como Labubu ha existido durante una década, pero solo en el último año alcanzó el nivel de locura en Estados Unidos.

Pop Mart de China comenzó las ventas en Estados Unidos de los pequeños monstruos peludos en llaveros en 2023. Ahora, están en todas partes. Los hashtags de Labubu en TikTok e Instagram se han transformado en numerosas combinaciones de palabras de búsqueda con millones de visitas.

Desde los boomers hasta los niños coleccionan Labubu y sus amigos, todos los cuales tienen orejas puntiagudas y dientes serrados. Rihanna, Kim Kardashian y Lisa de Blackpink han mostrado los suyos. También lo han hecho David Beckham y Dillon Brooks.

Gracias, Kasing Lung. En 2015, el artista e ilustrador nacido en Hong Kong y criado en los Países Bajos creó el personaje y un universo de monstruos para libros ilustrados inspirados en los cuentos de la mitología nórdica que disfrutaba de niño.

Se ha alcanzado la saturación máxima. El nuevo año puede ser el momento adecuado para decir labu-adiós.

Tomar partido en todo

“There is unrest in the Forest. There is trouble with the trees. For the Maples want more sunlight. And the Oaks ignore their pleas" ("Hay disturbios en el Bosque. Hay problemas con los árboles. Porque los Arces quieren más luz solar. Y los Robles ignoran sus súplicas).

Considera eso una parábola, cortesía de una pequeña banda llamada Rush en la canción de 1978 "The Trees", ¿Te suena familiar?

Si 2025 se define por algo, fue por tomar partido, en lugar de, oh, veamos, una negociación significativa, diálogo civil. ¿Qué tal simplemente buenos modales?

Discutimos sobre el logo de Cracker Barrel. Hubo un prolongado cierre del gobierno de Estados Unidos en medio de la división de alto riesgo que es la política y la guerra cultural en América.

Todos queremos tomar partido. Todos conocemos los problemas. ¿Tomará una generación para que volvamos a la mesa? Esperamos que suceda más pronto que tarde. Aunque es poco probable, imploramos: Que sea mejor en 2026.

“There is trouble in the Forest. And the creatures all have fled. As the Maples scream, ‘Oppression!’ And the Oaks, just shake their heads” (Hay problemas en el Bosque. Y todas las criaturas han huido. Mientras los Arces gritan, '¡Opresión!' Y los Robles, simplemente sacuden la cabeza).

Un barril es un barril

Abrazan las caderas. Se ensanchan en los muslos. Alcanzan su máxima circunferencia alrededor de las rodillas. Se estrechan en los tobillos.

Así escribió Vogue en 2023 sobre los jeans con forma de barril, un estilo desconcertante entonces y ahora. Las apuestas aumentaron para el look divisivo cuando Alaïa los puso en la pasarela para el otoño-invierno de ese año. Hubo otros también, algunos decían que el look recordaba a los pantalones de montar y la ropa de trabajo de los años 20.

Como señaló Vogue, a bastantes editores de moda les encantaron. También a Gigi Hadid y Blake Lively. ¿Podría tener algo que ver con la noción de que los pantalones de barril se ven bien en exactamente un tipo de cuerpo? El de ellas: altas, delgadas, con piernas largas.

En 2025, el resto de nosotros lo intentamos. Realmente lo hacemos. Pero el volumen amplificado es simplemente problemático para muchos.

Entonces, ¿a dónde irán nuestros pantalones en el nuevo año? Un lugar un poco menos extraño sería agradable.

Chocolate de Dubái

Cuando no estábamos navegando la manía de Labubu este año, ¿qué estábamos haciendo? Pues, comiendo, haciendo y adquiriendo chocolate de Dubái, por supuesto. O alguna variante del mismo.

El chocolate de Dubái es para 2025 lo que el iniciador de masa madre fue para los confinamientos pandémicos. Implacable. Y, realmente, ¿a alguien le gusta/necesita tanto relleno en las barras de chocolate?

Lo que era crema de pistache, tahini y hojaldre crujiente kataifi para el relleno original se ha desviado salvajemente hacia otros perfiles de sabor y productos, incluidos batidos y brownies. Amazon, Trader Joe's, Walmart y Costco están en la bonanza.

¿Cómo comenzó todo? Con un antojo de embarazo de Sarah Hamouda, la cofundadora británica egipcia de FIX Dessert Chocolatier. Quería algo cremoso, crujiente y familiar, y creó la barra de chocolate "Can’t Get Knafeh Of It" en 2022, con la ayuda del chef Nouel Catis Omamalin.

El knafeh es un dulce tradicional del Oriente Medio hecho de kataifi tostado en forma de fideos con una capa de queso, todo empapado en un jarabe dulce. El kataifi es un tipo de masa filo.

Hamouda y su esposo, Yezen Alani, trabajaban a tiempo completo en empleos corporativos en Dubái, pero dejaron esos trabajos una vez que su chocolate conquistó el mundo. Fueron ayudados en gran medida por la tiktoker de ASMR Maria Vehera, quien crujió una de sus barras en 2023.

El video de Vehera ha sido visto más de 140 millones de veces.

Llenen sus estómagos de chocolate de Dubái si deben, por ahora. Pero modularemos la locura cuando llegue 2026, y la próxima gran cosa, aparezca.

Finalistas de "Que se acabe"

Estoy disponible: No seas una persona disponible las 24 horas en el nuevo año. No es bueno para tu salud, y no debería ser necesario para avanzar en la vida. ¡Rompe el ciclo!

Basura de IA: Parece que no hay escapatoria de la IA, así que hazlo bien. La calidad importa. El esfuerzo importa. La sustancia cuenta. No más IA basura en 2026.

Términos de acuerdo engañosos: Especialmente aquellos que dicen, en sus propias palabras, "Podemos acosarte con mensajes de texto y correos electrónicos para siempre, incluso si te das de baja". ¡Fuera!

FUENTE: AP