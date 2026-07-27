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Chicharito ficha por el Atlético Dallas, equipo de expansión en la USL Championship

Javier “Chicharito” Hernández, el máximo goleador histórico de la selección mexicana, firmó con Atlético Dallas en el USL Championship.

ARCHIVO - Javier Hernández, delantero del LA Galaxy reacciona con los fanáticos después de que su equipo venciera al Nashville SC en un partido de playoffs de la MLS, el 15 de octubre de 2022, en Carson, California. (AP Foto/Alex Gallardo, Archivo)
ARCHIVO - Javier Hernández, delantero del LA Galaxy reacciona con los fanáticos después de que su equipo venciera al Nashville SC en un partido de playoffs de la MLS, el 15 de octubre de 2022, en Carson, California. (AP Foto/Alex Gallardo, Archivo) AP

Hernández es el primer jugador contratado por el club de expansión, que comenzará a competir el próximo año en la segunda división del fútbol profesional de Estados Unidos, por debajo de la Major League Soccer. Hernández, de 38 años, firmó un contrato de dos años con opción a un tercero, anunció Dallas el lunes.

“Creo que Dallas merece un club que refleje su pasión por el fútbol, su diversidad y su futuro. Quiero ayudar a crear una cultura ganadora, inspirar a los jóvenes jugadores del norte de Texas y dar a nuestros aficionados un equipo en el que puedan creer desde el principio. No vine aquí simplemente para terminar mi carrera. Vine aquí para ayudar a construir el futuro del fútbol en Dallas”, manifestó Hernández en un comunicado.

Delantero, Hernández jugó con México en tres Copas del Mundo. Marcó un récord del equipo de 52 goles en 109 partidos, pero no juega con la selección desde 2019.

Su carrera a nivel de clubes incluye etapas en la Liga Premier y la Bundesliga alemana. Jugó con el Manchester United de 2010 a 2014, con 37 goles en 103 apariciones. Más recientemente jugó en la MLS con el LA Galaxy de 2020 a 2023, anotando 38 goles en 74 partidos, antes de disputar la temporada 2024-25 con Guadalajara en la Liga MX.

Hernández formó parte del equipo de transmisión de FOX para la reciente Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, como analista.

“Javier nos aporta calidad de clase mundial en el campo, pero, igual de importante, trae profesionalismo, responsabilidad y un compromiso inquebrantable con ganar. Esas cualidades se vuelven contagiosas dentro de un vestuario, y son exactamente lo que queremos que este club represente desde el primer día. Su disposición para orientar, combinada con las cualidades que aportará en el campo, hace que este sea el fichaje inaugural perfecto para nuestro club”, señaló el director deportivo, Brian Corcoran.

El exmediocampista de LaLiga y la Ligue 1 Peter Luccin fue nombrado el primer entrenador del equipo en febrero.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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