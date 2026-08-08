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Chandler domina 6 innings y Piratas vapulean 9-0 a Mets para cortar racha de 4 derrotas

PITTSBURGH (AP) — Bubba Chandler permitió tres hits en seis entradas, Jake Mangum conectó tres hits y los Piratas de Pittsburgh aplastaron el sábado 9-0 a los Mets de Nueva York para poner fin a una racha de cuatro derrotas.

Bubba Chandler, de los Piratas de Pittsburgh, realiza un lanzamiento en el duelo ante los Mets de Nueva York, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar)
Bubba Chandler, de los Piratas de Pittsburgh, realiza un lanzamiento en el duelo ante los Mets de Nueva York, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Chandler (5-8) ponchó a cinco y dio una base por bolas en su labor de 85 lanzamientos — 58 en la zona de strike. El exprospecto de 23 años ha permitido siete carreras limpias en 26 2/3 entradas a lo largo de sus últimas cinco aperturas.

Mangum conectó dos dobles y un sencillo, además de robarse una base. Nick Gonzales impulsó tres carreras por los Piratas, que no habían anotado más de cuatro en siete juegos consecutivos desde una derrota por 8-7 sufrida el 31 de julio ante los Rojos.

Robert Stock (0-2) trabajó tres innings para los Mets y fue responsable de ocho carreras con nueve hits y cinco bases por bolas, además de cuatro ponches.

El receptor venezolano de los Mets, Luis Torrens, lanzó las dos últimas entradas y fue recibido por Brandon Lowe, que envió un lanzamiento de 42 mph a 380 pies por el jardín derecho para su 25to jonrón.

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FUENTE: AP

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