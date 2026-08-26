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Cerveceros superan lesión temprana de Dustin May y aplastan 8-1 a Mets

NUEVA YORK (AP) — Brice Turang conectó un jonrón de tres carreras y los Cerveceros de Milwaukee vencieron la noche del miércoles por 8-1 a los Mets de Nueva York al sobreponerse a una lesión del abridor Dustin May después de un solo lanzamiento.

El jugador de los Cerveceros de Milwaukee, Sal Frelick, conecta un sencillo productor durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el miércoles 26 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray)
El jugador de los Cerveceros de Milwaukee, Sal Frelick, conecta un sencillo productor durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el miércoles 26 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray) AP

May salió en la primera entrada con una contusión en la escápula derecha cuando una línea de 106 mph, bateada por el primer bate A.J. Ewing, rebotó en su omóplato derecho. El derecho fue reemplazado por el zurdo Robert Gasser (4-5), quien se acreditó la victoria al lanzar 5 1/3 entradas permitiendo una carrera.

David Hamilton, Sal Frelick, Garrett Mitchell y Christian Yelich impulsaron carreras con sencillos para los Brewers (82-50), líderes de las Grandes Ligas, quienes aseguraron su sexta temporada ganadora consecutiva y la novena en los últimos 10 años. Milwaukee terminó por encima de .500 apenas 15 veces en las primeras 48 temporadas de la franquicia.

El venezolano Francisco Álvarez conectó un sencillo impulsor para los Mets, que perdieron por séptima vez en 20 juegos desde que vendieron en la fecha límite de cambios.

Robert Stock (0-3) permitió siete carreras y 10 hits en cuatro entradas.

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FUENTE: AP

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