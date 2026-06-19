Central Obrera se desmarca de las protestas y pacta con el gobierno de Bolivia

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Con la firma del acuerdo todavía quedan dos gremios movilizados que mantienen tomadas varias carreteras vitales, uno de ellos es el sindicato campesino Tupak Katari que mantiene bloqueos carreteros que han aislado a La Paz del resto del país y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), cuya única demanda es la dimisión del mandatario.

“Este es un gran paso para pacificar el país, no somos traidores, pero hay que saber en qué momento retirarse para evitar mayor sufrimiento al pueblo”, dijo el líder de la COB Mario Argollo cuyo movimiento comenzó exigiendo aumento salarial pero después pasó a demandar la renuncia de Paz al que acusan de haber “traicionado” a las bases que supuestamente le dieron la victoria en las urnas el año pasado.

“Hay sectores que tienen justas reivindicaciones y otras que están infiltradas políticamente y buscan desestabilizar el gobierno. Hay que analizar qué hemos hecho bien y que otras cosas debemos cambiar desde el gobierno”, afirmó, por su parte, Paz tras la firma y en alusión a los seguidores de Morales. El expresidente ha sugerido la renuncia del mandatario y la convocatoria a nuevas elecciones.

Paz convocó al sindicato Tupac Katari a negociar mientras acusó a Morales de “afanes conspirativos” para salvarse de la justicia que le inició una investigación por el presunto abuso de una menor cuando era mandatario. El exgobernante se mantiene atrincherado en su feudo cocalero del Chapare en el centro del país después de que la justicia lo declarará rebelde por no comparecer ante un juez.

Los cortes de ruta mantienen a más de 3.000 camiones varados en los bloqueos carreteros mientras que los gremios empresariales presionan al gobierno para despejar las carreteras que han dejado pérdidas cercanas a los 3.000 millones de dólares, según la Cámara Nacional de Comercio.

Los cortes de ruta han dejado a La Paz desabastecida de alimentos y combustibles y han provocado al menos 17 fallecidos, la mayoría por falta de atención médica debido a los bloqueos, según el Defensor del Pueblo y organizaciones de derechos humanos.

FUENTE: AP