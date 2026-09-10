Censo de EEUU evalúa un plan para omitir datos de inmigrantes y raza

ARCHIVO - Activistas se manifiestan frente a la Corte Suprema de EEUU mientras los magistrados escuchan los argumentos sobre el plan del gobierno federal de incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el Censo de 2020, en Washington, el 23 de abril de 2019. (AP Foto/J. Scott Applewhite/Archivo) AP

Los posibles cambios, anunciados el miércoles, excluirían a los inmigrantes que viven en el país de manera irregular, a los solicitantes de asilo y a cualquier persona sin estatus permanente. También se eliminarían ciertas preguntas demográficas del cuestionario tradicional.

Esto evoca la propuesta previa del presidente estadounidense Donald Trump de añadir una pregunta sobre ciudadanía al censo de 2030.

En una publicación en el sitio web del Registro Federal (el diario oficial del gobierno de Estados Unidos), la Oficina del Censo argumentó que “los extranjeros ilegales (entre otros) no deberían incluirse en el conteo de distribución de escaños, ya que no son verdaderos habitantes, miembros del cuerpo político ni personas con una ‘residencia habitual’ en Estados Unidos debido a su falta de un vínculo y de lealtad suficientes hacia Estados Unidos”.

El censo “debería ser imparcial en cuanto al color y no debería distorsionarse de ninguna manera con preguntas sobre características personales inmateriales, como la raza”, añadió la agencia. También está considerando eliminar preguntas relacionadas con las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+.

Estos cambios perjudicarían la calidad de los datos, afirmó Beth Jarosz, investigadora de datos y vicepresidenta de la Asociación de Usuarios de Datos Públicos.

“No contar a todas las personas que residen aquí es, en realidad, donde está la verdadera amenaza", afirmó Jarosz. "Si piensas en todas las formas en que se usan los datos del censo”.

Las cifras del censo se usan tradicionalmente para un “conteo de distribución de escaños” con el fin de determinar cuántos asientos tendrá cada estado en la Cámara de Representantes federal. Ese conteo también determina el número de votos en el Colegio Electoral.

“Puedes imaginar si hay personas a las que no cuentas o si hay personas contabilizadas en el lugar equivocado", indicó Jarosz. "Entonces su poder político o su representación política se diluye”.

Los inmigrantes de cualquier estatus han sido contados históricamente

Históricamente, el censo que se realiza cada 10 años en Estados Unidos no ha pretendido realizar un conteo completo de las personas según su estatus de ciudadanía, agregó. Ese tema puede aparecer en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, que el Censo realiza periódicamente.

Obtener un conteo preciso de inmigrantes con distintos estatus es útil al asignar recursos para emergencias de salud pública o desastres naturales o provocados por el ser humano.

“Si no tienes un conteo de todos los que están allí, no vas a tener los recursos que necesitas. Y eso pone a todos en riesgo”, advirtió Jarosz.

Por qué importan los datos del censo sobre raza y etnicidad

Las preguntas relacionadas con la raza han estado en el censo decenal desde 1790. A partir del 2000, el censo de Estados Unidos comenzó a permitir que las personas se identificaran con más de una raza. Un estudio de 2015 del Pew Research Center encontró que las personas multirraciales en Estados Unidos crecían a un ritmo tres veces más rápido que la población general. Para 2020, 33,8 millones de personas en Estados Unidos se identificaban como de más de una raza, según el censo.

Los datos sobre raza y etnicidad son esenciales para investigadores que evalúan la discriminación, las tasas de criminalidad y las brechas de riqueza en comunidades de color.

Recopilar datos para el Censo de 2030 con todos estos elementos ausentes sería perjudicial, aseguró Jarosz.

“Estos cambios son como intentar aterrizar un avión cuando estás en una niebla espesa y alguien ha arrojado pintura sobre la ventana frontal y tus instrumentos tampoco están funcionando”, comentó. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP