CBS anuncia la salida definitiva de Tony Romo tras arresto por conducir ebrio

ARCHIVO - En esta foto del 5 de noviembre de 2017, el analista Tony Romo previo a un partido de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Cowboys de Dallas, en Arlington, Texas. (AP Foto/Michael Ainsworth) AP

Romo estaba de licencia desde su arresto el 23 de julio en Wisconsin. Había sido el principal analista de partidos de la cobertura de la NFL de CBS desde 2017.

“CBS Sports y Tony Romo han acordado mutuamente separarse. Agradecemos a Tony por sus contribuciones durante los últimos nueve años y le deseamos lo mejor en lo que viene”, dijo CBS Sports el viernes en un comunicado.

El analista JJ Watt se había sumado al narrador Jim Nantz y a la reportera Tracy Wolfson en el equipo principal de la NFL de CBS Sports durante la ausencia de Romo. Watt continuará ahora en ese papel y todos los demás equipos de CBS se mantendrán igual.

“Estoy orgulloso de lo que logré en CBS Sports durante los últimos nueve años. Encaré mi papel como analista de partidos de la misma manera en que he encarado todo en mi vida: con el deseo de ganar y de ser lo mejor que pueda ser", dijo Romo. "Voy a aprovechar este tiempo para tomarme un descanso, algo que nunca he hecho antes, y enfocarme en mi salud y mi familia antes de pasar a mi próxima oportunidad. Estoy agradecido por mi tiempo con CBS Sports y por el apoyo continuo de mi familia y amigos, así como de la comunidad de la NFL y los aficionados”.

Romo fue arrestado tras una detención de tráfico mientras conducía hacia el sur por la Interestatal 43 en Wisconsin. No impugnó el cargo de operar bajo los efectos del alcohol el 1 de septiembre y emitió un comunicado en el que se disculpó por las acciones que llevaron a su arresto.

Según los registros judiciales del condado de Milwaukee, Romo perdió sus privilegios de conducción durante seis meses y se le ordenó completar un programa de evaluación de alcohol.

"El último mes ha sido difícil, pero también ha sido personalmente significativo. Me ha exigido enfrentar y asumir plenamente mis errores — ante el Señor, ante mí mismo, ante mi familia y ahora ante el público”, expresó Romo el 1 de septiembre en un comunicado en Instagram.

Romo señaló que las múltiples cirugías de espalda que llevaron a su retiro como jugador “me dejaron con un dolor constante y debilitante”. Indicó que el dolor “me llevó a una dependencia de los analgésicos, y mis esfuerzos por dejar esos medicamentos me llevaron a una dependencia excesiva del alcohol”.

“Nada de esto es una excusa. Estos son mis fracasos y asumo la responsabilidad por ellos”, indicó Romo.

Romo añadió que está trabajando con un equipo de médicos para atender su salud y “hacer los cambios necesarios”.

Romo, de 46 años, fue seleccionado cuatro veces al Pro Bowl durante una carrera como jugador que se extendió de 2004 a 2016 y que transcurrió por completo con Dallas.

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FUENTE: AP