Carter Jensen conecta doble de 2 carreras en triunfo de Reales, 3-2 sobre Medias Rojas

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El venezolano Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City, trata de llegar a la inicial, detrás de Nick Sogard, de los Medias Rojas de Boston, en el duelo del viernes 11 de septiembre de 2026 (AP Foto/Charles Krupa) AP

Fue la segunda victoria consecutiva para los Reales, que habían perdido cuatro de sus cinco encuentros anteriores. Jensen, un receptor novato, extendió a 15 juegos su racha embasándose.

Seth Lugo (7-8) lanzó cinco entradas y permitió dos carreras con siete hits, ponchó a siete y consiguió la primera victoria en su carrera en cinco aperturas contra Boston.

El dominicano Steven Cruz lanzó una novena entrada en blanco para su séptimo salvamento.

Boston ha perdido tres compromisos seguidos después de ganar cinco al hilo.

Sonny Gray (17-5) fue retirado tras seis entradas, en las que permitió tres carreras con seis hits, dio dos bases por bolas y ponchó a cinco.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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