Candidatos presidenciales de Brasil desdeñan debate televisivo antes de elección del domingo

Un vendedor ambulante vende banderas de campaña de los principales candidatos presidenciales de Brasil: el senador Flavio Bolsonaro y el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia, Brasil, el martes 29 de septiembre de 2026. (AP Foto/Eraldo Peres) AP

Un debate organizado por TV Globo, la emisora más popular del país, estaba programado para el jueves y ofrecía la última oportunidad para que los dos principales aspirantes a la presidencia se midieran antes de que abran las urnas el domingo.

Es la primera vez en 20 años que los principales candidatos de Brasil han rechazado cualquier confrontación pública. Otras empresas de medios y grupos empresariales han organizado debates con otros candidatos desde el 23 de agosto.

Lula indicó el miércoles que no asistiría al debate de TV Globo, que habría de incluir a Bolsonaro y a otros dos candidatos. Horas antes de que el evento comenzara en Río de Janeiro, Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, también se retiró.

La televisora manifestó en un comunicado que el debate se canceló porque dos fallos, uno del tribunal electoral del país y otro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, habían creado “incertidumbre jurídica” sobre el evento.

La primera decisión ordenó a TV Globo retirar una silla vacía que estaba reservada para Lula, quien habría sido objeto de preguntas de sus rivales presentes. El segundo fallo obligó a la emisora a invitar al candidato Renan Santos, crítico del presidente y principal candidato de la oposición.

Analistas señalan que Lula y Bolsonaro han seguido una estrategia de evitar confrontaciones directas en el escenario antes de la primera vuelta de votación. Aun así, es previsible que choquen en las tres semanas previas a la segunda vuelta del 25 de octubre, si la hay.

Encuestas recientes muestran que ambos son los únicos candidatos con una posibilidad real de llegar a la segunda vuelta o de lograr una victoria en primera vuelta. Ambos candidatos realizaron transmisiones en línea al mismo tiempo que estaba programado el debate.

Carlos Melo, profesor de ciencias políticas en la universidad Insper en Sao Paulo, sostuvo que el desaire de los favoritos y la cancelación de un debate que antes tenía mucho en juego muestran lo turbulentas que son estas elecciones.

“Los otros candidatos masacrarían a Lula y a Flávio. Ya no hay un debate real sobre ideas y proyectos. Es una pelea a puñetazos, está creciendo la falta de respeto”, manifestó Melo. “Flávio provocó a Lula para que fuera al debate, donde Lula tendría a cuatro en su contra. Al final, Flávio vio que esto también podía ser malo para él”.

“Asistir a debates se ha convertido en parte de un cálculo en Brasil. Para quienes tienen más posibilidades de estar en la segunda vuelta, faltar a un gran debate es evitar tropezar y ceder terreno”, añadió.

Lula reiteró el miércoles el argumento que ha utilizado para no asistir a otros debates antes de la votación de primera vuelta.

“No se puede llevar a alguien que tiene 49% (en las encuestas) a debatir con alguien que tiene 1%”, expresó.

Durante una transmisión en vivo el jueves en sus canales de redes sociales, Bolsonaro dijo que su cancelación de último minuto se debió a la “censura impuesta por el tribunal electoral”, en referencia a la decisión que impidió que la emisora mantuviera en el escenario la silla vacía de Lula.

“Te llamé a debatir, Lula, más de dos veces. Te escapaste. Queremos debatir contigo, restregarte la verdad en la cara”, declaró Bolsonaro.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP