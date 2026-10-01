americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Canciller de Taiwán visita Guatemala, uno de los pocos aliados en Latinoamérica, para impulsar lazos

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El canciller de Taiwán, Lin Chia-Lung, inició el jueves una visita oficial a Guatemala, uno de los pocos aliados diplomáticos de la isla en Latinoamérica y el Caribe, en el marco de la conmemoración de los 92 años de relación de amistad y cooperación con la nación centroamericana.

El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-Lung (izquierda), y el ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez, se estrechan la mano tras ofrecer una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala, el jueves 1 de octubre de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo)
El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-Lung (izquierda), y el ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez, se estrechan la mano tras ofrecer una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala, el jueves 1 de octubre de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo) AP

La visita busca avances en temas de interés común, como el intercambio comercial, entre otras ramas. Guatemala y Belice son los únicos aliados de Taiwán en Centroamérica y figuran entre los 12 estados latinoamericanos y caribeños que mantienen lazos con la isla.

El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez, se reunió con Lin y resaltó en conferencia de prensa la importancia de la relación bilateral. “La delegación empresarial que acompaña al canciller es una muestra del dinámico ecosistema industrial, tecnológico y comercial de Taiwan. Sin duda este intercambio permitirá abrir nuevas oportunidades de colaboración”, resaltó.

Por su parte, Li afirmó que este intercambio permite evaluar los acuerdos a los que se llegó durante la visita realizada por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, a Taiwán en 2025. “Gracias a los esfuerzos de ambas partes los acuerdos se han ido implementando y han producido frutos concretos, demostrando la amistad entre ambos países”, señaló.

Arévalo, por su parte, identificó la salud pública, la educación, la agricultura, la tecnología y la infraestructura como áreas clave donde Guatemala busca aumentar su capacidad.

Li y la delegación que lo acompaña visitarán el terreno donde se construye el hospital especializado contra el cáncer en Ciudad de Guatemala y el Centro de Monitoreo para Operaciones de Emergencia y Control de Incidentes en el Aeropuerto Internacional La Aurora, ambos proyectos cuentan con la cooperación y asistencia de Taiwán. El canciller visitante y su comitiva también celebrarán reuniones con el sector empresarial guatemalteco.

La asistencia a los aliados es clave mientras Taipei intenta mantener la línea contra los avances de China, que típicamente ofrece grandes proyectos como carreteras, ferrocarriles y estadios para atraer a los socios de la isla, a menudo esperando el reembolso a tasas de mercado. Taiwán es una isla autogobernada que Beijing reclama como su propio territorio.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Destacados del día

RÉCORD: EEUU envió a Cuba 3,2 millones de barriles de combustible en un solo mes

RÉCORD: EEUU envió a Cuba 3,2 millones de barriles de combustible en un solo mes

ANNA BENSI ANTES DE ENTRAR A JUICIO EN CUBA: No somos criminales, queremos que Cuba sea libre

ANNA BENSI ANTES DE ENTRAR A JUICIO EN CUBA: "No somos criminales, queremos que Cuba sea libre"

TRUMP ELOGIA A MARCO RUBIO Y DESTACA SU PAPEL FRENTE A CUBA: Es un maestro; miren lo que hace

TRUMP ELOGIA A MARCO RUBIO Y DESTACA SU PAPEL FRENTE A CUBA: "Es un maestro; miren lo que hace"

Policías miran a una escuela dañada por un ataque ruso de dron en Kiev, Ucrania, el jueves 1 de jueves de octubre de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Un dron ruso impacta una escuela en Kiev mientras Moscú intensifica su campaña aérea contra Ucrania

Una tienda busca personal en Schaumburg, Illinois, el 16 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Solicitudes de desempleo en EEUU en su nivel más bajo desde mediados de julio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter