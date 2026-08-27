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Canciller chino insta a EEUU y Beijing a "superar obstáculos" antes de cumbre presidencial

BANGKOK, Tailandia (AP) — El ministro de Exteriores de China afirmó que su país y Estados Unidos deberían superar los obstáculos entre ambas naciones antes de la cumbre prevista para el próximo mes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el chino, Xi Jinping.

ARCHIVO - El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, asiste al Diálogo Estratégico Integral entre Indonesia y China, en Yakarta, Indonesia, el 21 de agosto de 2026. (AP Foto/Tatan Syuflana, File)
ARCHIVO - El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, asiste al Diálogo Estratégico Integral entre Indonesia y China, en Yakarta, Indonesia, el 21 de agosto de 2026. (AP Foto/Tatan Syuflana, File) AP

Wang Yi se reunió el miércoles con el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, y pidió a ambas partes que “se centren en la agenda positiva, gestionen de forma adecuada las diferencias, eliminen las interferencias y superen los obstáculos para los intercambios de alto nivel entre los dos países”, reportó el jueves la televisora estatal china CCTV.

Las relaciones entre Beijing y Washington “aún enfrentan diversos riesgos y desafíos”, reconoció en un comunicado difundido por CCTV.

Trump y Xi se reunieron en mayo en Beijing y se comprometieron a mantener una relación estable y a preservar la frágil tregua comercial. El líder estadounidense invitó a su homólogo a reunirse el 24 de septiembre en Estados Unidos, pero la fecha exacta de la visita del líder chino no ha sido confirmada.

Desde entonces, sin embargo, Estados Unidos y China han seguido adoptando medidas económicas específicas contra el otro, entre ellas el veto estadounidense a los robots fabricados en China y la prohibición china de que entidades estadounidenses participen en el comercio y otras actividades en el país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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