Canadá acelera desarrollo de oleoducto al Pacífico para reducir dependencia de EEUU

El primer ministro canadiense Mark Carney habla en una conferencia de prensa en Fort McMurray, Alberta, Canadá, el jueves 1 de octubre de 2026, acerca del proyecto del oleoducto Pacific Link. (Greg Halinda/The Canadian Press vía AP) AP

En una aparición con la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, en Fort McMurray, en el corazón de las bituminosas arenas de Canadá, Carney designó el oleoducto —ahora llamado Pacific Link— como un proyecto de interés nacional en virtud de una ley que su gobierno promulgó para acelerar grandes proyectos de infraestructura.

Alberta celebrará una votación pública el 19 de octubre sobre si convocar un referendo para separarse de Canadá. Smith se ha quejado durante mucho tiempo de que el predecesor de Carney, Justin Trudeau, obstaculizó la industria energética de la provincia y alimentó el sentimiento separatista.

Smith afirmó que votaría para mantener a Alberta en Canadá y calificó el apoyo de aproximadamente el 22% a la separación en una encuesta reciente como “todavía demasiado alto para mi gusto”.

“No me gusta el hecho de que tantos de nuestros conciudadanos hayan renunciado a Canadá”, dijo Smith, y añadió que el oleoducto era un ejemplo de cómo “el federalismo cooperativo puede funcionar en la práctica”.

Cuando se le preguntó qué mensaje deberían extraer del anuncio los habitantes de Alberta que consideran la separación, Carney respondió que demostraba que “Canadá funciona” y mostraba lo que el país podría lograr actuando en conjunto.

Ian Brodie, profesor de Ciencia política de la Universidad de Calgary y exjefe de despacho del primer ministro conservador Stephen Harper, dijo que el anuncio podría ayudar a los separatistas al subrayar la dependencia de Alberta con respecto a Ottawa.

“No hay razón por la que este oleoducto no pudo haberse acelerado en julio, así que perdimos tres meses en el proyecto”, afirmó. “Es un recordatorio de que Alberta debe tener un primer ministro empático para hacer crecer su sector petrolero. No controlamos nuestro destino”.

Un oleoducto para reducir el control de Estados Unidos

“Actualmente, el 90% del petróleo de Alberta va a Estados Unidos”, dijo Carney. “Pacific Link reducirá de manera sustancial esa dependencia al permitir que Canadá exporte 1 millón de barriles diarios adicionales a mercados en crecimiento en Asia”.

Carney señaló que Pacific Link forma parte de un esfuerzo más amplio para que Canadá dependa menos de Estados Unidos y logre una “mayor autonomía estratégica, para que podamos seguir viviendo nuestras vidas como elijamos”. El primer ministro se ha fijado el objetivo de duplicar las exportaciones canadienses no destinadas a Estados Unidos durante la próxima década.

El gobierno indicó que el 90,1% de las exportaciones canadienses de crudo tuvieron a Estados Unidos como destino el año pasado, y calificó la dependencia del país de infraestructura orientada al mercado estadounidense como una “vulnerabilidad estructural”.

Afirmó que Pacific Link, combinado con la optimización del sistema Trans Mountain, podría reducir la dependencia fija de Canadá de oleoductos hacia Estados Unidos de alrededor del 82%-83% de la capacidad a 65%-70%.

El impulso llega en un momento en que la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump y sus amenazas contra la soberanía canadiense han llevado a Carney a reducir la histórica dependencia económica de Canadá de su vecino del sur.

El oleoducto propuesto, de 1.250 kilómetros (775 millas), iría desde Bruderheim, al noreste de Edmonton, Alberta, hasta un puerto de aguas profundas cerca de Delta, Columbia Británica. En gran medida seguiría el corredor existente de Trans Mountain y cargaría crudo en buques tanque con destino a mercados globales.

Persisten dudas sobre el dinero y la oposición

Se espera que el proyecto cueste entre 25.000 y 31.000 millones de dólares y aún enfrenta grandes interrogantes sobre el financiamiento y sobre si los productores se comprometerán a utilizarlo.

La designación no equivale a una aprobación final del proyecto. Carney dijo que los promotores todavía deben resolver cuestiones de ingeniería, costos, condiciones ambientales y otros requisitos antes de una decisión definitiva para seguir adelante.

El gobierno federal y el gobierno de Alberta están aportando aproximadamente 2.800 millones de dólares estadounidenses antes de que el principal inversionista privado haya comprometido su parte de la construcción.

Pembina Pipeline Corp., con sede en Calgary, tiene un 10% de participación económica en el proyecto, pero aún no aporta su parte de los costos de construcción. Un funcionario federal indicó que Pembina decidiría si realiza esa inversión en el momento de la decisión final de inversión o antes.

Al preguntársele cuánto podrían aportar finalmente los contribuyentes federales al proyecto, Carney no dio una cifra, pero sostuvo: “El contribuyente canadiense va a ganar mucho dinero con este oleoducto”.

Se prevé para la próxima primavera una temporada abierta para determinar cuánta capacidad del oleoducto están dispuestos a contratar los productores de petróleo. Varios funcionarios dijeron que existe un interés significativo, pero reconocieron que acelerar el proyecto no garantiza que finalmente consiga suficientes cargadores o financiamiento para avanzar.

Un alto funcionario del gobierno afirmó que demostrar que Canadá puede aprobar el proyecto con mayor rapidez podría atraer inversión privada adicional, mientras que un mayor acceso a Asia daría a los productores canadienses de petróleo más poder de negociación al reducir su dependencia del mercado de Estados Unidos.

El funcionario señaló que la ampliación de Trans Mountain tardó 14 años desde el lanzamiento del proyecto en 2010 hasta que fluyó petróleo por primera vez en 2024.

El oleoducto también enfrenta importantes preocupaciones indígenas y ambientales.

El gobierno reconoció que la mayoría de las comunidades indígenas consultadas no estaban preparadas para respaldar la inclusión del proyecto en la lista con base en la información disponible, y mencionó preguntas sin respuesta sobre el trazado, los efectos ambientales, el transporte marítimo y los impactos en los derechos aborígenes y derivados de tratados. Carney dijo que el “proceso de consulta realmente intensivo comenzará ahora”.

Canadá, Alberta y los propietarios del proyecto se han comprometido a ofrecer a las comunidades indígenas una participación mínima del 10% en la propiedad del oleoducto.

Carney dijo que la construcción del proyecto Pathways de captura de carbono sería un requisito previo para Pacific Link. El gobierno afirma que Pathways y otras medidas reducirían las emisiones de las arenas bituminosas en 16 millones de toneladas métricas al año.

El gobierno reconoció, sin embargo, que se prevé que el oleoducto permita un aumento de la producción de petróleo y emisiones adicionales.

Carney dijo que el gobierno quiere que las condiciones regulatorias finales estén listas para septiembre de 2027, despejando el camino para la construcción. El objetivo es que el oleoducto comience a operar alrededor de 2032 o 2033.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP