Camerún vence en cuartos a Nigeria, campeona vigente de la WAFCON, y va al Mundial

La defensora camerunesa de 19 años Myriam Nyadjou impulsó a las Leonas Indomables a las Semifinales, donde se enfrentarán el miércoles al país anfitrión, Marruecos.

Las cuatro selecciones semifinalistas se clasifican para el Mundial Femenino de 2027 en Brasil, mientras que Nigeria y los otros equipos que pierdan en Cuartos de final jugarán el jueves por un cupo en un repechaje intercontinental.

Será la undécima Semifinal de la WAFCON para Camerún, y aseguró su tercera participación en un Mundial tras sus apariciones previas en 2015 y 2019.

Nyadjou anotó en el minuto 19 con un potente tiro libre directo al ángulo superior izquierdo. Era la única parte del arco que había quedado sin cubrir por la barrera de las defensoras nigerianas.

Nigeria había dominado la posesión y generó más ocasiones, manteniendo ocupada a Bihina.

Nigeria recibió otro golpe hacia el final del primer tiempo cuando la delantera estrella Rinsola Babajide tuvo que salir lesionada.

Nigeria siguió presionando tras el descanso; sin embargo, Bihina continuó exhibiendo sus habilidades para frustrar a las Super Halconas. Realizó una gran atajada con una sola mano para detener un cabezazo de Uchenna Kanu, y otras.

Esther Okoronkwo desperdició la mejor oportunidad para empatar en el tiempo de descuento tras un error defensivo.

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FUENTE: AP