Cade Klubnik gana el puesto de quarterback suplente de los Jets y Ossai se lesiona

El mariscal de campo de los Jets de Nueva York, Cade Klubnik (10), realiza un lanzamiento durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de pretemporada contra los Giants de Nueva York, el viernes 28 de agosto de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (Foto AP/Frank Franklin II) AP

El seleccionado en la cuarta ronda procedente de Clemson recibió la mayor parte de las jugadas durante los tres partidos de pretemporada y tuvo un rendimiento sólido en el campamento de entrenamiento, lo que dio a los Jets confianza en que puede reemplazar a Smith si es necesario.

“Es nuestro quarterback suplente. Y hará un buen trabajo”, dijo el entrenador Aaron Glenn el lunes al anunciar la decisión.

Glenn añadió que los Jets todavía probablemente incorporen a otro quarterback a su equipo de prácticas. El domingo dejaron en libertad a Bailey Zappe y cortaron a Brady Cook, a quien Miami reclamó el lunes. Cook fue titular en los últimos cuatro partidos como novato la temporada pasada.

Klubnik fue titular en el debut de pretemporada de los Jets contra Tampa Bay y condujo a Nueva York a anotar en sus dos series ofensivas. Entró después de una serie de Smith la semana siguiente en Pittsburgh y luego jugó la primera mitad del cierre de la pretemporada contra los Giants.

Klubnik completó 21 de 34 pases para 190 yardas, sin touchdowns y con una intercepción en los tres partidos de pretemporada.

Ossai estará fuera unas semanas por una lesión en el pie

El cazamariscales por el borde Joseph Ossai estará “semana a semana”, según Glenn, después de que se rompiera la fascia plantar en uno de sus pies contra los Giants el viernes por la noche.

Ossai, quien firmó en marzo un contrato de tres años y 36 millones de dólares tras cinco temporadas con Cincinnati, comenzó el verano en la lista de físicamente incapaz de jugar y debutó en la pretemporada contra los Giants. Jugó 11 jugadas y registró dos tacleadas y una presión al quarterback antes de lesionarse.

El carrusel de pateadores de los Jets sigue girando

Nueva York reclamó el lunes al pateador Blake Grupe de la lista de waivers de Indianapolis, incorporándolo al roster después de que Jason Sanders —quien le ganó el puesto a Cade York— tuviera una actuación titubeante en el cierre de la pretemporada, en el que falló un punto extra muy desviado a la izquierda y se quedó corto en un intento de gol de campo de 54 yardas.

Glenn dijo que Sanders se mantiene en los Jets para “competir” con Grupe, pero añadió que el roster sigue siendo “flexible” mientras los equipos continúan haciendo movimientos de cara a la temporada regular.

Grupe pasó partes de sus primeras tres temporadas en la NFL con New Orleans y terminó el año pasado con los Colts, que lo cortaron el domingo después de que Spencer Shrader ganara su competencia. En su carrera, Grupe ha acertado 86 de 105 goles de campo y 96 de 98 puntos extra.

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FUENTE: AP